Dl sicurezza: confermato il carcere per le borseggiatrici in metro, anche se incinte o con minori

I leghisti Igor Iezzi e Simona Bordonali, con un emendamento approvato ieri hanno voluto introdurre un aggravante se il reato è commesso «all’interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all’interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri». Nella maggioranza, a proposito dell’articolo 12 sulle detenute incinte o madri di minori di un anno, si è registrata la defezione di Forza Italia. Gli azzurri hanno deciso di non partecipare al voto sugli emendamenti che contrastavano il disegno leghista, anziché bocciarli come fatto da Fratelli d’Italia e dalla stessa Lega.

Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, nonché relatrice del provvedimento, ha ribadito invece la linea dura : “A chi in queste ore si oppone allo stop dell’automatismo nel differimento della pena adducendo come motivazione la tutela dei bambini, ricordiamo che tra i primi diritti dei minori c’è quo per rinviare l’esecuzione della condanna. Nel contemperare gli interessi in campo di chi non può esprimersi finalmente ci sarà un giudice e non un meccanismo obbligatorio. Nell’ipotesi di delitti gravi o reiterati tali da non consentire la sospensione cautelare sarà il giudice a valutare la situazione della detenuta e della sua prole”.