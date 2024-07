Sprecopoli “differenziata”: De Luca “investe” mezzo milione di euro sulla festa di Sophia Loren

Altro che pericoli dall’Autonomia differenziata. In Regioni del sud come la Campania, la vera mannaia, da decenni, è la “sprecopoli” differenziata, con i vari cacicchi locali a stanziare fondi a pioggia per eventi che potrebbero svolgersi con altrettanta dignità anche con costi meno esorbitanti. L’ultimo caso di auto-spot con i fondi pubblici, arriva dal presidente Vincenzo De Luca, che ha deciso di destinare ben 450mila euro per le celebrazioni dei 90 anni di Sophia Loren. Nulla da dire sul pensiero per la più importante attrice italiana di origini napoletane, ma in tempi di malasanità, emergenza femminicidi e allarme idrogeologico la cifra di quasi mezzo milione di euro per un compleanno da davvero discutere. Qualcuno, tra i politici ma anche sul web, glielo ha fatto notare in modo molto deciso…

De Luca e la festa milionaria per Sophia Loren

“Per la dignità della Campania, di Napoli e dell’Italia, la Regione ha accantonato un fondo per rendere possibili eventuali celebrazioni anche con ospiti di livello internazionale per l’anniversario di Sophia Loren. Non è deciso nulla”, ha detto ieri il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, rispetto alle polemiche dei giorni scorsi sull’iniziativa dell’ente di Palazzo Santa Lucia di destinare circa 500mila euro per eventi per festeggiare i 90 anni di Sophia Loren che ricorrono il prossimo 20 settembre. “Sophia Loren è un’artista il cui volto e la cui arte parlano dell’Italia nel mondo – ha sottolineato il governatore campano – è una disponibilità che abbiamo deciso di accantonare se, parlando con la famiglia e con i rappresentanti della Loren, si determina un evento di livello internazionale. Ci sembrava doveroso creare almeno la disponibilità finanziaria, poi se si farà, se ci saranno eventi lo verificheremo nelle prossime settimane, ma mi sembra che sia un motivo per ringraziare la Regione e non per fare polemiche inutili”, ha concluso De Luca.

L’attacco della consigliera grillina Muscarà

Il caso della delibera della giunta regionale della Campania, del 15 luglio scorso, la numero 51, per tributare degni onori all’attrice italiana più famosa al mondo, era stato sollevato dalla consigliera regionale Mari Muscarà, che ha invitato a spendere i soldi, invece, per le donne vittime di violenza. In una lettera, si è rivolta direttamente a Sophia Loren, che non è destinataria dei fondi regionali, ponendo una domanda alla quale De Luca non ha nessuna voglia di rispondere: “Non sarebbe meglio se questi 450 mila euro venissero investiti in una causa sociale importante, come le associazioni che si occupano di violenza sulle donne?”.