Da “Bridget Jones” a “Il diavolo veste Prada”, febbre da sequel: tornano Meryl Streep, Hugh Grant, Emily Blunt (video)

Il cinema si prepara a riaccogliere alcuni dei suoi film cult più amati, con un mix di sequel e revival che promettono di far rivivere emozioni e risate. La notizia più recente riguarda ‘Il Diavolo Veste Prada’. I principali siti di cinema negli Stati Uniti, tra cui Variety e Deadline, hanno lanciato la notizia durante la notte italiana:il sequel ufficiale de ‘Il Diavolo Veste Prada’ sarebbe nelle primissime fasi della lavorazione. Aline Brosh McKenna è in trattative per scrivere la sceneggiatura, che potrebbe avere per titolo ‘La Vendetta Veste Prada: Il Ritorno del Diavolo‘, il sequel letterario firmato da Lauren Weisberger e pubblicato nel 2013. Sebbene l’ufficialità non ci sia ancora, l’entusiasmo è già alle stelle. Il film ha avuto grgande popolarità. L’interpretazione strepitosa di Meryl Streep rimarrà nella storia del cinema.

Sul set del sequel tornerebbero sia Meryl Streep che Emily Blunt, mentre tutto tace sull’eventuale ritorno di Anne Hathaway. Lo scorso aprile, Hathaway non sembrava ottimista riguardo a un sequel, come dichiarò a V Magazine: «Ci amiamo tutti e se qualcuno riuscisse a trovare un modo per farlo, credo che saremmo pazzi a non accettare. Ma c’è una grande differenza nel mondo di oggi, con la tecnologia, e una delle particolarità di quella storia era che riguardava la produzione di un oggetto fisico. Ora, con tanto digitale, sarebbe tutto molto diverso. Forse io, Stanley, Emily, Meryl, Dave Frankel, Patricia Field… dovremmo semplicemente fare qualcos’altro insieme. Sarebbe divertente».

Non solo Miranda Priestly. La moda dei sequel sta andando per la maggiore, il filone è consiserato aureo a Hollywood e tocca anche a unu altro grande classico avere un ennesimo seguito: si tratta di ‘Bridget Jones’. A maggio a Londra sono iniziate le riprese di ‘Bridget Jones: Mad About the Boy’. Si tratta del l quarto capitolo della commedia romantica con protagonista Renée Zellweger. Ora Bridget ha 51 anni, è mamma di due bambini e in lutto per la morte dell’amato Mark Darcy (Colin Firth). A sorpresa nel cast ci sarà anche Hugh Grant che vestirà di nuovo i panni di Daniel Cleaver, il capo di Bridget Jones: una “rimpatriata” molto attesa.