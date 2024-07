Covid: l’opposizione fa “lockdown” sulla commissione d’inchiesta, FdI protesta (video)

“Covid: la verità non si nasconde”. E’ la scritta che campeggiava oggi sullo striscione esposto in Piazza Montecitorio dai deputati e senatori di Fratelli d’Italia, i quali hanno organizzato un flash mob per sollecitare le opposizioni a indicare i loro membri della Commissione d’inchiesta sulla pandemia di Covid 19 in modo da far partire i lavori dell’organismo parlamentare. “C’è una legge che da marzo chiede l’istituzione di una Commissione Covid”, le parole del capogruppo al Senato di Fdi Lucio Malan, che ha guidato la protesta assieme al presidente dei deputati meloniani Tommaso Foti.

La protesta per sollecitare l’avvio dei lavori della Commissione Covid

“Sollecitiamo i gruppi di opposizione – ha detto Foti – che fino ad oggi non hanno voluto adempiere a quello che è sempre stato un compito ben preciso, di provvedere alla segnalazione dei nomi dei rispettivi componenti della commissione d’inchiesta sul Covid. Qualora dovesse persistere questo atteggiamento ostruzionistico, che vuole impedire l’applicazione di una legge dello Stato, chiediamo ai presidenti di Camera e Senato – secondo quanto previsto dall’articolo 2 della legge stessa – di provvedere comunque alla costituzione della commissione d’inchiesta”, conclude il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, partecipando al flash mob organizzato dai parlamentari di Fdi in Piazza Montecito

Pellegrino (FdI): “Basta indugi, si proceda”

“Sono passati quasi cinque mesi dall’approvazione definitiva alla Camera della commissione d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid, eppure i gruppi di opposizione continuano a non segnalare i rispettivi componenti, attuando un esplicito ostruzionismo che ne impedisce la formazione. Non è ammissibile che venga così tenuto in ostaggio il Parlamento; questo atteggiamento può essere spiegato soltanto come sintomo di paura della verità. Se così non fosse, quale mezzo migliore del lavoro schietto e sereno in una commissione ad hoc per smascherare l’eventuale illazione della destra nei loro confronti?”, si chiede la senatrice di Fratelli d’Italia Cinzia Pellegrino, Coordinatore nazionale del Dipartimento tutela vittime.