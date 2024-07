Caldo e afa infieriscono: come ricorrere a condizionatori e ventilatori evitando la batosta in bolletta. I 10 consigli utili

Caldo torrido, temperature soffocanti, l’sos lanciato su condizionatori e ventilatori e il rischio di un salasso in bolletta. Mentre l’ondata di calore in crescendo arroventa l’Italia – con tanto di 12 città contrassegnate oggi dal bollino rosso (allerta 3, il livello massimo) nell’ultimo aggiornamento del bollettino del ministero della Salute, si passerà a 13 domani e a 14 giovedì – si prova a resistere a un clima incandescente. Cercando al tempo stesso di evitare la batosta a fine bimestre… Ma come procedere senza rinunciare al condizionatore?

Caldo e afa infieriscono: come ricorrere a condizionatori e ventilatori evitando la batosta in bolletta

Sì perché con l’arrivo di temperature infuocate, soprattutto per chi resta in città, l’unico rimedio è l’utilizzo di ventilatori e condizionatori. Proprio nel periodo estivo, analizzando l’andamento dei consumi elettrici durante l’anno (informazione che è possibile trovare sempre nelle fatture) notiamo che il fatidico picco si raggiunge proprio sempre tra giugno e agosto, quando si impenna ai massimi livelli l’utilizzo dei condizionatori. Ciò non significa che dobbiamo rinunciarvi, certo. Ma di sicuro qualche accortezza utile non guasta.

Caldo e condizionatori: i 10 consigli utili per evitare il salasso in bolletta

E allora, sono dieci i consigli per risparmiare in bolletta senza rinunciare al condizionatore che l’Adnkronos non manca di segnalare anche in questa lunga estate calda, puntuale come ogni anno. Eccoli, punto per punto.

1) Occhio alla classe energetica. Il primo suggerimento per l’uso “intelligente” dell’aria condizionata parte dalla scelta del condizionatore: sono da preferire i modelli in classe energetica A o superiore.

2) Preferite gli inverter. Gli apparecchi dotati di tecnologia inverter adeguano la potenza all’effettiva necessità e riducono i cicli di accensione e spegnimento.

3) Attenzione alla posizione. È importante collocare il climatizzatore nella parte alta della parete: infatti, l’aria fredda tende a scendere e si mescolerà più facilmente con quella calda, che invece tende a salire. Occorre assolutamente evitare di mettere il climatizzatore dietro divani o tende: l’effetto-barriera blocca la diffusione dell’aria fresca.

4) Non raffreddare troppo. Due o tre gradi in meno della temperatura esterna sono sufficienti. Spesso basta attivare solo la funzione “deumidificazione”, perché è l’umidità presente nell’aria che fa percepire una temperatura molto più alta di quella reale.

5) Ogni stanza il suo climatizzatore. Non è corretto installare un condizionatore potente in corridoio sperando che rinfreschi tutta casa: l’unico risultato sarà quello di prendersi un colpo di freddo ogni volta che si passali sotto.

6) Non lasciate porte e finestre aperte. Sembra banale, ma così si evita di riscaldare l’aria all’interno.

7) Coibentare i tubi del circuito. È bene assicurarsi che la parte esterna del climatizzatore non sia esposta direttamente al sole e alle intemperie.

8) Usare il timer e la funzione “notte”. In questo modo si riesce a ridurre al minimo il tempo di accensione dell’apparecchio.

9) Pulizia e corretta manutenzione. I filtri dell’aria e le ventole devono essere puliti alla prima accensione stagionale e almeno ogni due settimane perché lì si annidano facilmente muffe e batteri dannosi per la salute. Se sono deteriorati vanno sostituiti. È importante anche controllare la tenuta del circuito del gas.

10 ) Scegliere l’operatore di luce e gas adatto alle proprie esigenze.

Insomma, un po’ di attenzione un indispensabile ricorso al buon senso: e questi dieci consigli si riveleranno molto importanti per risparmiare sulla bolletta pur senza rinunciare all’uso dei condizionatori. Resta comunque dirimente, però, anche scegliere l’offerta di luce e gas più adatta alle proprie esigenze. Per questo motivo – segnala infine a tal proposito Adnkronos – è nato SicurInsieme: il gruppo d’acquisto di Unc e Selectra per garantire ai consumatori un’offerta conveniente e tutelata. Laddove tutelarsi resta la parole d’ordine…