Calcio e politica, il premier socialista Sanchez “gelato” da Carvajal. E la destra esulta… (video)

La mano tesa, poi quasi ritirata: un “gelo” che non è passato inosservato, all’indomani della vittoria della Spagna agli Europei di calcio, quello del nazionale iberico Daniel Carvajal, considerato vicino alla destra di Vox e del Partito popolare, nei confronti del premier socialista Pedro Sanchez. Nel video si vede che il primo a cui Sanchez ha stretto la mano è stato il capitano Alvaro Morata, poi è arrivato il turno di Carvajal che ha dato rapidamente la mano al premier senza neanche guardarlo in faccia. Il video è diventato virale sui social ed è stato condiviso in particolare dagli utenti critici verso Sanchez. Tra questi anche l’agitatore ultra Luis Alvise Perez, che guida il raggruppamento elettorale ‘Se acabò la fiesta’. La portavoce del governo spagnolo e ministra dello Sport Pilar Alegria ha affermato che è “impensabile” che da parte del giocatore della nazionale Dani Carvajal ci sia stata una voluta mancanza di rispetto nei confronti del premier Pedro Sanchez. Ma le immagini parlano chiaro.

Il video del gelido saluto tra Sanchez e Carvajal