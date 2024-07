Liverpool, attacco con coltello in un centro estivo: fermato un 17enne. Otto bimbi feriti: “Uno è morto”

Almeno otto persone sono state ferite nell’attacco di un uomo con un coltello a Southport, una città di circa 90mila abitanti a nord di Liverpool. Secondo i media locali, un bambino è morto. I feriti sarebbero sia adulti sia bambini. La polizia britannica non ha confermato la circostanza. Confermato invece dalle autorità della Contea di Merseyside, il numero di almeno 0tto feriti. L’attacco, avvenuto nel corso di una festa per bambini in un centro estivo, è classificato allo stato attuale come “incidente grave”. L’aggressore è stato arrestato, si tratta di un 17enne. L’episodio, hanno spiegato gli investigatori, non è trattato al momento come un fatto di terrorismo.

L’attacco contro un centro estivo

È stato il Liverpool Echo, nella sua edizione on line, a riferire che l’attacco sarebbe avvenuto durante una festa per bambini, dedicata alla cantante Taylor Swift, intorno alle 12 di oggi, le 13 ora italiana. Diversi testimoni oculari hanno raccontato all’Echo che i bambini si stavano godendo un campo estivo di danza. Si stava svolgendo un evento al The Hart Space, un centro di assistenza alla gravidanza situato al primo piano del Norwood Business Park in Hart Street, Southport, che offre lezioni di yoga prenatale e simili, nonché lezioni per neonati e bambini. I bambini ospitati dal centro hanno un’età compresa tra i 3 e i 12 anni.

L’ospedale pediatrico di Southport in affanno

Tutti i feriti sono stati trasferiti negli ospedali della zona e sul luogo dell’attacco sono arrivate dozzine di poliziotti, che hanno immediatamente transennato la zona. L’ospedale pediatrico della città hanno invitato di genitori di bambini che avevano visite prenotate o con lieve malessere a evitare di portare i figli nella struttura, già in affanno. Sono stati i testimoni oculari, citati dalla stampa britannica, a parlare di bambini insanguinati, dicendo di non aver mai visto “un orrore simile”. I testimoni hanno anche riferito che l’uomo correva colpendo chiunque trovasse a tiro.

Il premier Starmer: “Notizie orrende e profondamente scioccanti”

L’episodio ha profondamente scosso la Gran Bretagna, che ha trovato voce in un post del premier Keir Starmer ha affidato ai social il suo messaggio: “Notizie orrende e profondamente scioccanti emergono da Southport. I miei pensieri sono con tutte le persone colpite. Vorrei ringraziare la polizia e i servizi di emergenza per la loro rapida risposta. Mi tengo aggiornato sull’evolversi della situazione”, ha scritto il premier su X.