Anche Ursula tiene famiglia. Von der Leyen ringrazia tutti per il voto e va in vacanza (video)

Stressata dai giorni incessanti di trattative, vertici e tavoli per ottenere l’agognato bis Ursula von der Leyen, appena rieletta, saluta tutti e va in vacanza per un po’. Anche la teutonica lady di ferro a capo della commissione Ue tiene famiglia (sette figli) e come tutti i comuni mortali necessita di “ricaricare le pile”. Dopo neanche mezza giornata dalla sua riconferma la von der Leyen ci fa sapere che, poverina, è letteralmente esausta e ha urgente bisogno di riposo.

Von der Leyen saluta tutti e va in vacanza

A comunicare urbi et orbi la “meritata” pausa infatti è la stessa Ursula con un video sui social in cui appare sorridente, immancabile giacca bianco-panna. “Sono così sollevata per questo voto, dimostra che tutto il nostro duro lavoro è stato apprezzato”, dice. “Adesso però mi prenderò il tempo per stare con la mia famiglia e andare in vacanza. Poi si ritorna a lavorare alla massima potenza per l’Europa”.

Poche parole che fanno trasparire la grande soddisfazione per il colpaccio della riconferma, ottenuto magistralmente con qualche giravolta, prendendo voti dal cartello europeo dei perdenti alle urne, e promesse di miracoli, un po’ stile Trump. Solo il tempo dimostrerà come come e con chi realizzerà la “massima potenza europea”. Di certo, con buona pace del racconto progressista di un presunto isolamento italiano, non potrà fare a meno del governo Meloni. di Dopo le “ferie ” si vedrà.