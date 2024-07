Alla convention che incoronerà Trump anche la delegazione di Ecr. Giordano: “Ai Repubblicani un supporto oltre il rapporto istituzionale”

Alla convention Repubblicana di Milwaukee, che formalizzerà la candidatura di Donald Trump per la Casa Bianca, Ecr party e Fratelli d’Italia ci saranno con una propria delegazione. “Saremo presenti perché i Repubblicani sono un partito conservatore e quindi nostro interlocutore d’elezione. A maggior ragione ci andremo più convintamente ora per portare di persona una parola di conforto e supporto”. Ad annunciarlo il segretario generale di Ecr Party Antonio Giordano.

“La politica – ha sottolineato il parlamentare di Fratelli d’Italia – deve metabolizzare comportamenti atroci che solo attraverso il dialogo possono essere diminuiti nel loro valore drammatico”. Il chiaro riferimento va all’attentato a Trump del 13 luglio, che ha sconvolto l’America e il mondo.

Giordano: a Milwaukee incontri con i think tank Repubblicani

L’Ecr Party, i conservatori europei, di cui è presidente il premier Giorgia Meloni, sarà rappresentato a Milwaukee oltre che da Antonio Giordano, segretario generale Ecr e deputato di Fratelli d’Italia, da uno dei dirigenti del partito conservatore, il belga Benjamin Pogorel. Una delegazione ridotta al minimo, dato che in concomitanza con la convention Repubblicana, i parlamentari europei saranno impegnati a Strasburgo nelle votazioni per i vertici apicali delle istituzioni Ue. Un analogo ragionamento è stato fatto per deputati e senatori “per non distoglierli dall’elevata accelerazione dall’attività legislativa”.

“Avrò incontri con i loro think tank interessati alla politica europea e a cosa succede in Italia – ha annunciato il deputato meloniano – A volte le persone vengono distratte con argomenti non attinenti alle reali politiche che il governo porta avanti”. Sarà una convention con un protocollo blindato, in cui non sono previsti interventi da parte di rappresentanti di Ecr.

“Incontreremo i quadri dirigenziali di Trump – ha aggiunto Giordano -, il Partito repubblicano è il nostro partner d’elezione e in questo momento aggiungiamo a un supporto di tipo istituzionale anche una condivisione di tipo emozionale”. Sul sostegno alla candidatura di Donald Trump, Giordano ha spiegato: “Se non fosse stata chiara la candidatura avremmo dato un sostegno generico ai Repubblicani, ma in questa occasione la candidatura è evidente”. Sebbene non sia in agenda, non si può escludere che la delegazione Ecr abbia un incontro con lo stesso Trump. Sarebbe un’occasione per ribadire il pieno sostegno umano, prima ancora che politico, al candidato repubblicano.