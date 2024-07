Al via Piazza Italia a Roma, Arianna Meloni: “Non abbiamo mai tradito” (segui la diretta)

Al via a Roma “Piazza Italia”, la tre giorni di Fratelli d’Italia, giunta alla sua quarta edizione. La kermesse, che si svolge nei giardini di Piazza Vittorio Emanuele, si concluderà sabato 6 luglio. Particolarmente denso di eventi il programma di incontri e dibatti che hanno come filo conduttore la città di Roma.

Al via Piazza Italia a Roma fino al 6 luglio

Ricco il panel dei relatori. Attesi ministri, parlamentari, assessori, consiglieri comunali e municipale e rappresentanti delle associazioni e della società civile. A tagliare il nastro simbolico è stata Arianna Meloni, responsabile Adesioni e segreteria politica di Fratelli d’Italia. “Noi siamo prima di tutto dei militanti, un esercito di persone che hanno scelto di fare politica senza alcun interesse personale. Persone che non hanno mai tradito i propri ideali, siamo sempre stati dalla stessa parte”. Così dal palco di Piazza Italia, aggiungendo “noi siamo il partito della nazione, della coerenza che non abbiamo mai tradito”.

Arianna Meloni: “Non abbiamo mai tradito”

“Oggi partiamo per costruire una grande federazione – ha sottolineato Arianna Meloni – quella della città più bella del mondo. Per elaborare una proposta per il governo di questa città. Non possiamo sbagliare questa è Roma, la città più bella del mondo. I romani capiranno la bontà della nostra politica e forse ci riconsegneranno il governo di questa città”.

Dibattito con Piantedosi, Rauti e Rampelli

Al termine della prima sessione dal titolo “E adesso Roma” (con Marco Perissa, Daniele Rinaldi, Antonello Aurigemma, Ylenja Lucaselli, Massimo Milani, Marco Perissa, Luca Sbardella, Marco Scurria, Marco Silvestroni, Paolo Trancassini, Lorenzo Santonocito e Stefano Tozzi) si terrà il dibattito dal titolo “Fatece largo”. Un confronto su “Orgoglio, sviluppo e potenzialità delle periferie romane”. Tra i relatori il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti, il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli e il presidente del Municipio VI Nicola Franco.

Turismo e commercio con Lollobrigida e Angelilli

Ultimo incontro della giornata il panel dedicato a “Turismo, commercio, artigianato, servizi e start up. Roma: diverse vocazioni produttive per un unico rilancio”. Interverranno tra gli altri il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, l’assessore della Regione Lazio allo Sviluppo economico e commercio Roberta Angelilli e Gianluca Caramanna, responsabile del Dipartimento turismo di Fratelli d’Italia.