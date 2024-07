Addio a Giuseppe Consolo, avvocato e parlamentare di An. Il dolore della destra italiana

La destra italiana piange Giuseppe Consolo, avvocato cassazionista e parlamentare di lungo corso con Alleanza nazionale: 76 anni, anche giornalista, è scomparso ieri a Roma dove viveva dalla giovane età. Nato a Napoli, il 6 settembre 1948, figlio di ufficiale della marina militare, si era sposato con la principessa Natalija Romanoff, divenendo padre dell’attrice Nicoletta Romanoff. Consolo entrò in Senato nel 2001, eletto con Alleanza nazionale. Deputato poi per due legislature, nel 2010, a seguito della scissione di Gianfranco Fini, abbandonò il Popolo della Libertà per aderire a ‘Futuro e Libertà per l’Italia’, finendo all’opposizione del governo Berlusconi. Alle elezioni politiche del 2013 si era ricandidato al Senato nella lista ‘Con Monti per l’Italia’, risultando non eletto.

La scomparsa di Giuseppe Consolo e il dolore degli esponenti di destra

“Ho appreso con profondo dolore della scomparsa dell’amico, già senatore e deputato, Giuseppe Consolo ha dedicato gran parte della sua vita alla politica e alle Istituzioni. A nome mio e del Senato della Repubblica, giungano ai suoi cari le più sentite condoglianze”, scrive su Facebook il Presidente del Senato Ignazio La Russa. “Mio compagno di banco alla Camera dei Deputati ricordo Giuseppe Consolo come valente avvocato, tra i promotori di Alleanza Nazionale e parlamentare in numerose legislature. Uomo dalle mille relazioni ha sempre contribuito al dialogo tra le competenze. Mi stringo ai suoi familiari e lo ricordo con commozione”, dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri. Sono rattristato per la morte di Giuseppe Consolo, già parlamentare. Mi stringo ai familiari, a cui rivolgo le mie condoglianze, ed esprimo la mia vicinanza a chi ha condiviso con lui l’esperienza politica”. Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana “La notizia della scomparsa dell’ex deputato e senatore Giuseppe Consolo ci rattrista. Non è stato solo un bravissimo giurista ma sopratutto un uomo generoso e sensibile. Ricordo quanto affetto e amicizia dimostrò, candidato nel mio stesso collegio per il Senato, nella mia prima campagna per le elezioni politiche, quanta curiosità e laboriosità dedicò alla periferia ovest di Roma, Corviale in testa, per il quale contribuì alla riuscita della bellissima manifestazione canora ‘Corviale sotto le stelle’. In attesa delle celebrazioni ufficiali giunga alla sua famiglia il mio pensiero e la mia preghiera”, è il pensiero del vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia.