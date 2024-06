Un cobra spunta da un pacco Amazon nel quale c’era la Xbox: panico e polemiche (video)

Sorpresa, pausa, polemiche in India dopo il ritrovamento, da parte di una donna, di un serpente, un cobra, all’interno di un pacco Amazon spedito a Bangalore, con all’interno una Xbox per giocare ai videogame. L’incredibile episodio è stato ripreso dalla donna, che ha poi raccontato la vicenda ai media locali: “Abbiamo ordinato un controller della Xbox e dopo due giorni ci è stato consegnato il pacco dal corriere, ma al suo interno c’era un serpente”. Un cobra pericoloso, quello spuntato dal pacco, un Naja Naja, il cobra dagli occhiali, una specie molto velenosa originaria della regione del Karnataka. Il serpente, per fortuna, è rimasto incollato al nastro adesivo utilizzato per imballare il pacco, rendendolo praticamente inoffensivo. Amazon ha reagito scusandosi per l’accaduto e assicurando un’indagine immediata, oltre a rimborsare la cliente.

Un cobra nel pacco Amazon: il video della scoperta