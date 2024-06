Torino, bagno vietato alle cassiere: “Fatevela addosso”. Sospesa la direttrice del supermercato

Vietato usufruire del bagno per le cassiere di un supermercato di Brandizzo, in provincia di Torino. Proprio così. “Fatevela addosso, mi avete rotto”. Questo è il tenore di uno dei tanti messaggi vocali inviati dalla direttrice del punto vendita di Md nella chat whatsapp con le dipendenti. La direttrice del punto vendita è stata sospesa per 5 giorni, come ha annunciato in una nota la catena di distribuzione. “Avete quattro ore? In quelle ore vi tenete la pipì addosso, voi in bagno non ci andate”, si ascolta in un altro messaggio pubblicato dal Corriere di Torino che ha scoperchiato il caso. La catena Md ha preso le distanze dalla direttrice, adottando una misura di sospensione nei suoi confronti.

Torino, bagno vietato alle cassiere di un supermercato

La catena ha reso noto che la donna, durante un confronto, ha ammesso di aver commesso una sciocchezza, scusandosi per un comportamento avuto “in seguito a un momento di nervosismo”. Ma nelle ultime ore si sono moltiplicate le testimonianze contro la direttrice. C’è chi ha denunciato di aver ricevuto minacce ma anche chi, racconta la Stampa, ha preferito dimettersi per gli insulti e le umiliazioni. Md precisa – attraverso un suo portavoce – che alla direttrice del punto vendita di Brandizzo, sospesa per la vicenda del bagno vietato alle cassiere, è stato inviato un provvedimento disciplinare con raccomandata, spedita il 5 giugno.

Sospesa per 5 giorni la direttrice del punto vendita

La dipendente potrà ora, assistita da un avvocato, presentare le sue controdeduzioni sulla base delle quali Md valuterà l’entità e la durata del provvedimento. L’azienda in una nota ha spiegato di aver subito raccolto le segnalazioni dal negozio, esaminato il materiale disponibile e adottato una misura disciplinare di sospensione a partire dal 5 giugno. Ma per i sindacati non è sufficiente.

Presidio dei sindacati davanti al supermercato

Questa mattina davanti al supermercato di Brandizzo si è svolto un presidio organizzato dal sindacato Uiltucs di Ivrea Una “protesta pacifica” per denunciare le condizioni di lavoro dei dipendenti, dopo il caso della direttrice del punto vendita che ha vietato l’utilizzo del bagno alle cassiere. “Siamo stati costretti a sollevare una problematica importante legata alla gestione vessatoria e pesante da parte della direzione”, ha detto Ilenia Posa, funzionaria Uil Tucs Ivrea e Canavese. “Questa non è altro che la punta dell’iceberg di quante siano le problematiche reali del punto vendita”, ha aggiunto. “Abbiamo chiesto al sindaco di Brandizzo di farsi parte attiva nei confronti di Md per riuscire a portarli al tavolo – dicono – dopo tutto quello che è successo non si può pensare di risolvere la vicenda con i cinque giorni di sospensione della direttrice”.