Tajani: “L’Italia deve avere una vicepresidenza in Europa, da Scholz parole fuori luogo”

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani rilancia e fa il punto dopo le elezioni europee, rimarcando la vittoria dei popolari e dei conservatori e chiedendo un commissario di peso per l’Italia. Lo fa in un’intervista al Corriere della Sera esaltando il risultato italiano. E poi aggiunge che all’Italia “spetta un vicepresidente e un portafoglio di grande importanza”. Così al termine del pre-vertice del Ppe prima della cena informale dei leader Ue sulle nomine apicali.

“Siamo un Paese fondatore. Abbiamo un ruolo importante da svolgere. Credo che all’Italia spetti una vicepresidenza e un portafoglio non di secondo livello”, ha spiegato il leader di Forza Italia ai giornalisti. Tuttavia non entra ancora nel dettaglio delle deleghe. “Se ne parlerà dopo che sarà stata scelta e votata la presidente della Commissione. Poi si faranno le trattative con i vari Stati. Ognuno chiederà. Però l’Italia non puo’ non avere un vicepresidente, come è sempre stato. Ora è stato commesso un errore a non pretendere la vice presidenza: io sono stato due volte commissario con i governi Berlusconi, sono stato due volte vicepresidente della Commissione europea. Quindi va chiesta perché l’Italia ha diritto ad averla come Paese fondatore, come grande Paese dell’Unione europea e credo che meriti di avere anche un commissario di alto profilo”, insiste.

“Scholz su Meloni? Dichiarazioni fuori luogo”

Il vice-Presidente del Consiglio inoltre giudica, “fuori luogo” le parole del cancelliere tedesco Scholz che aveva definito Giorgia Meloni, “di estrema destra”. “Che sia un partito di destra Fratelli d’Italia è un fatto, ma che lo sia troppo di destra estrema non è vero, la risposta di Tajani . “Meloni è a capo dei conservatori, famiglia politica storica che ha già avuto incarichi e in ruoli in Europa – spiega – solo Id è rimasta fuori e il fatto che nel governo ci sia una forza centrale come la nostra rende più forte il governo italiano e anche la premier”, le parole del numero uno di Forza Italia.

Tajani: “Nessuna possibilità per Enrico Letta ai vertici Ue”

Nell’intervista al quotidiano di via Solferino, Antonio Tajani chiude le porte a una possibile candidatura di Enrico Letta ai vertici Ue: “I nostri candidati sono Metsola e Von der Leyen: vediamo quale maggioranza si piò costruire intorno a loro “. “Il Ppe ha vinto, i socialisti non hanno vinto, i liberali hanno avuto dificolta’. Nell’attribuzione degli incarichi ne va tenuto conto- si legge nell’intervista-. Anche le destre hanno ottenuto un grande risultato…”

“L’Italia deve avere un vice-Presidente di peso”

Per il titolare della Farnesina, l’ideale sarebbe una maggioranza , “tra popolari, liberali e conservatori. Le destre sono diverse da noi ma è prematuro ancora fare previsioni”, mentre il punto essenziale è che , “l’Italia merita la vice presidenza e un commissario di peso per il risultato ottenuto e per la funzione strategica che da sempre svolge il nostro Paese”. “I veri sconfitti di queste elezioni- la chiosa del segretario nazionale di Forza Italia- sono i socialisti ma noi non chiudiamo a nessuna ipotesi di alleanza”.