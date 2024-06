Storia di una colonna sonora infame: Saviano e Formigli postano sui social l’odio contro i giovani di destra (video)

“Ci ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero gli sparo a vista”: la stomachevole strofa della band rossa dei 99 Posse fa da colonna sonora alla presentazione dell’inchiesta di Fanpage con la partecipazione straordinaria di Roberto Saviano.

L’appuntamento è a Roma, al Monk, che in italiano sarebbe il Monaco. Di monastico organizzatori e partecipanti non hanno nulla. Di nero, solo la cupezza dei toni e degli umori. Corrado Formigli, Francesco Cancellato e Roberto Saviano, in tre non fanno un sorriso, ma di soldi ne fanno parecchi sull’antimelonismo. Quando c’è da attaccare il premier, Fratelli d’Italia e i suoi militanti i sorrisi si trasformano in ghigni di soddisfazione.

Formigli e Saviano hanno condiviso il post vergognoso sull’evento di Fanpage

Tra il conduttore de La7, il direttore di Fanpage e l’autore di Gomorra, qualcuno si è accorto di quell’infame colonna sonora, a far da tappeto musicale all’evento? Qualcuno ha avuto un sussulto di dignità e ha preso le distanze da quel messaggio di odio? Assolutamente no. Perché, come denuncia Il Giornale, per promuovere l’evento di Fanpage contro Gioventù Nazionale, sia Saviano che Formigli hanno addirittura condiviso la storia con la canzone dei 99 Posse “Rigurgito antifascista” che nel ritornello canta appunto così: “Se vedo un punto nero ci sparo a vista”.

Rigurgito antifascista e la condanna dei 99 Posse

La band antagonista napoletana dei 99 Posse fa delle canzoni contro polizia e avversari politici la sua cifra autoriale. Talvolta facendo anche i conti con il codice penale. sono stati condannati per diffamazione ai danni del leader della Lega Matteo Salvini. Luca Persico alias ‘o Zulù e Marco Messina dovranno pagare 8mila euro più un risarcimento e le spese legali per alcune frasi contro il leader leghista ed ex ministro dell’Interno. Si sono trincerati dietro il diritto artistico, un po’ come Saviano, finito in tribunale per avere diffamato Giorgia Meloni e lo stesso Salvini.