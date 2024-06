Spunta il tweet del 2022 del papà di Ilaria Salis: “Piuttosto che votare Fratoianni, emigro!”

“Piuttosto che votare per Di Maio, Speranza, Cirinnà, Fratoianni, io emigro“. Spunta l’immagine di un tweet fotografato prima che (forse) fosse cancellato, del papà di Ilaria Salis, Roberto, da ieri scatenato sul fronte politico dopo l’elezione della figlia Ilaria nelle fila di Sinistra e Verdi, Sarà vero? Secondo il web, su cui circola in modo virale quell’immagine delle parole di Roberto Salis che annunciava una “emigrazione” all’estero piuttosto che un voto ai grillini o alla sinistra, Fratoianni compreso, tutto sarebbe coerente con le posizioni non proprio ortodosse del signor Salis, che a quanto pare in passato si sarebbe espresso anche in favore di Orban.

Il profilo Twitter di Roberto Salis, però, inizia proprio dal 18 settembre 2022, come se prima non fosse stato pubblicato nulla o come se quello che era stato pubblicato sia stato cancellato.

Papà Salis e la prossima scarcerazione della figlia

Secondo il papà di Ilaria Salis, intanto, mancherebbe solo “un pezzo di carta”, alla figlia, per andarsene da Budapest, perché di voti ne ha presi 176mila, più che sufficienti per abbandonare il suo status di detenuta ai domiciliari in attesa di giudizio e diventare una parlamentare europea. E il pezzo di carta citato da suo padre Roberto è proprio il documento che attesta la sua elezione che, in base alle normative europee, le garantirebbe l’immunità e la sospensione del suo processo in corso in Ungheria dopo l’arresto avvenuto l’anno scorso. L’articolo 9.2 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea prevede infatti che gli eurodeputati “non possono, sul territorio di ogni altro Stato membro, essere detenuti né essere oggetto di procedimenti giudiziari” e quindi i legali dell’antifascista italiana presenteranno una richiesta di scarcerazione non appena il giudice ungherese sarà in possesso della certificazione formale della sua elezione. Ci potrebbero però volere giorni prima che si concluda la procedura per la proclamazione ufficiale dei 76 eurodeputati italiani.