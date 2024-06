Sfida di ballo tra Meloni e Schlein: “pizzica” contro “Mon amour” al Gay Pride. Chi ha vinto? (video)

“Pizzica” contro “Mon amour”, tradizione contro modernità, ma nella sfida a distanza, tra Giorgia Meloni ballerina e Elly Schlein danzante, la prima si è sicuramente sfrenata di più, grazie ai ritmi tambureggianti. Nel week end, la leader di Fratelli d’Italia, e Premier, Giorgia Meloni e la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein sui social, hanno testimoniato la loro performance in termini di danza, ma in contesti diversi. La Presidente del Consiglio si è esibita nella tradizionale pizzica in uno degli eventi del G7 in Puglia, che si è appena concluso in Puglia. Durante la seconda serata del vertice, Giorgia Meloni si è lasciata coinvolgere dalle danzatrici nel tradizionale ballo salentino, la pizzica. È un un frammento di pochi secondi contenuto nel video diffuso dalla premier per celebrare “il successo del G7” organizzato a Borgo Egnazia. La leader del Pd ha ballato sulle note delle canzoni di Annalisa al Roma Prime 2024.

Il video del duello di ballo tra Meloni e Schlein