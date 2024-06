Schianto di Rosignano, l’auto come un missile: malore improvviso dell’autista o un guasto alla vettura ibrida? (video)

Un malore improvviso del conducente, un turista tedesco di 61 anni, o un guasto meccanico all’auto ibrida: sono queste le ipotesi sul tavolo dopo il tamponamento devastante tra auto a un casello autostradale di Rosignano in cui hanno perso la vita tre persone e sei sono rimaste ferite. L’incidente è avvenuto domenica 2 giugno alle 13, al casello dell’autostrada A12 di Rosignano Marittimo (Livorno).

Rosignano Marittimo, la domande degli inquirenti: perché l’auto non ha frenato?

Il video dello schianto al casello autostradale di Rosignano Marittimo è impressionante. La vettura piomba come un missile sul casello, senza accennare alcun cenno di frenata. Le vittime sono marito e moglie tedeschi di 61 e 68 anni, entrambi di Ausburg, che con la loro auto, una Honda, viaggiando in direzione Roma: hanno impattato a forte velocità contro un’altra auto, una Fiat 500, ferma al casello guidata da un ragazzo di 21 anni che è deceduto. Per loro tre non c’è stato scampo, sono tutti morti sul colpo. Le salme sono state estratte dai vigili del fuoco e trasportate all’obitorio di Rosignano e ora sono disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nella carambola successiva al primo scontro sono rimaste coinvolte altre tre auto, una Hyundai Tucson con targa lituana, una Tiguan con targa austriaca e una Ford Cmax svizzera e la cabina del casello che è stata completamente divelta. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire cosa è successo: l’auto dei tedeschi, un’Honda H-rv ibrida, non ha frenato, quindi il conducente potrebbe aver avuto un malore, oppure potrebbe esserci stato un guasto alla macchina. L’auto è arrivata a forte velocità sulle macchine in coda alla barriera della A12: da qui l’effetto domino che ha distrutto anche il casello di Rosignano.

Chi sono i tre morti: due turisti tedeschi e un italiano di 21 anni

Tre i morti: marito e moglie tedeschi di 61 e 68 anni, entrambi di Ausburg, che con la loro auto, una Honda, viaggiavano in direzione Roma: hanno impattato a forte velocità contro un’altra auto, una Fiat 500, ferma al casello guidata da un ragazzo di 21 anni che è deceduto. Robert Friendrich Fendt (61 anni) , la moglie Maria Cornelia Schubert (68 anni), il fiorentino Marco Acciai, 21 anni. Intanto, sono state tutte dimesse le sei persone rimaste ferite nel tamponamento. Si tratta di una donna di 29 anni, una di 63, di due fratellini di 1 e 5 anni e della loro madre di 35, e del casellante.