Rivolta di 6 detenuti dell’Isis a Rostov. Il video del blitz delle forze russe: “Criminali eliminati, ostaggi illesi”

Sanguinosa rivolta nel carcere di Rostov, città russa sul Don, già tristemente famosa per gli efferati delitti di un serial killer. Due agenti penitenziari sono stati presi in ostaggio da membri dell’Isis in un centro di detenzione. I 6 sequestratori, detenuti della prigione appartenenti all’Isil, la branca terroristica del Sahel e in attesa di giudizio, sono stati freddati nel corso di un’operazione speciale per liberare i due ostaggi, entrambi illesi.

UPDATE: FOOTAGE FROM RUSSIAN PRISON TO FREE HOSTAGES Russian Guard soldiers and the Federal Penitentiary Service stormed the Rostov pre-trial detention center, killing the escaped prisoners and freeing hostages. Smuggled items used in the hostage attack, including knives



Un procedimento penale è stato aperto, secondo quanto ha reso noto il comitato investigativo russo, sulla base delle prove del reato ai sensi dell’articolo 206 del codice penale russo (presa di ostaggi), ha detto sul suo canale Telegram. Una squadra di dipendenti dell’ufficio centrale del servizio penitenziario federale russo si e’ immediatamente recata nella regione per condurre un’indagine. I terroristi avevano chiesto un auto per riuscire a scappare dal penitenziario.

Rostov e l’incubo del terrorismo islamico

La rivolta dei detenuti Isis avviene tre mesi dopo la strage al Crocus City Hall di Mosca, allorché alcuni uomini armati hanno ucciso almeno 144 persone aprendo il fuoco all’interno di una sala da concerto. L’attacco venne rivendicato proprio dall’Isis. Altre centinaia erano rimaste ferite nell’attacco del 22 marzo al municipio di Crocus, il piu’ sanguinoso sul suolo russo da due decenni. Da allora sono state arrestate piu’ di 20 persone,