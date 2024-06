Rispunta la Azzolina: “In Italia c’è il fascismo”. Cerno la ridicolizza: “Io mi ricordo i banchi a rotelle!” (video)

Lucia Azzolina, l’ex ministra della Pubblica “Distruzione” nel governo Conte, è tornata a fare politica, nonostante i disastri fatti e la fama poco onorevole di aver fatto buttare allo Stato decine di milioni con l’acquisto dei banchi a rotelle. “Chi crede che il fascismo abbia fatto qualcosa di buono in questo Paese dovrebbe studiare la storia molto seriamente, perché il fascismo ha fatto le leggi razziali, ha fatto degli immensi danni. Anche il comunismo dall’altra parte”, ha detto ieri a “L’aria che tira“, su La 7. Dall’altra parte, però, aveva un osso duro, il direttore del “Tempo” Tommaso Cerno, che l’ha asfaltata con l’ironia.

Azzolina, il fascismo e i banchi a rotelle



Tommaso Cerno ha ricordato all’ex ministro le sue figuracce. “Pur di dar contro al governo ognuno qua si dimentica da dove viene, cos’ha fatto fino al giorno prima. Questa è una lezioncina da quattro soldi – , tipica del Bignami. Non voglio parlare dei banchi a rotelle, ma quando lei parla del Covid mi vengono in mente… Non posso ascoltare il livello culturale di un Paese dato dal fatto che un ex ministro dell’istruzione riesce a farci questo Bignami che non serve a nulla e che non dice niente…”.