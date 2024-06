Ripresa ad Aosta la donna africana in fuga dall’Italia col bambino: le era stata tolto l’affidamento

E’ stata rintracciata nelle vicinanze di Aosta la madre, insieme al figlio, che giovedì scorso, dopo un incontro, era fuggita col bambino, in affidamento agli zii, facendo perdere le proprie tracce. Il bambino, dall’anno scorso, era stato tolto dalla custodia della madre, affidato ai servizi sociali e collocato presso gli zii. Ieri sera la squadra mobile di Aosta, con la collaborazione della squadra mobile di Cuneo, ha rintracciato madre e figlio nella provincia di Cuneo a Barge. Il minore, che sta bene, è stato riportato in Valle d’Aosta.

La polizia lo cercava da giovedì 6 giugno, quando la madre Fatoumanedtta Ceesay, 29 anni, lo aveva portato via con l’intenzione di scappare in Francia. Il bambino doveva tornare il primo pomeriggio alle 14,30, dopo aver passato tre ore con la madre a partire dalle 11,30. Ma i due non si sono presentati all’appuntamento con gli zii, ovvero Valery e il marito. La polizia attraverso la ricerca delle celle telefoniche aveva individuato il cellulare della donna nell’area del capoluogo piemontese.

Aosta, la donna in fuga col bambino e l’allarme lanciato dalla zia

“Siamo disperati, il bambino non vuole stare con la mamma. Abbiamo provato a lasciarlo solo con lei, ma lui piangeva e voleva andarsene. Non riusciamo a comprendere come sia potuto accadere tutto ciò e soprattutto come sia possibile che nessuno abbia assistito alla fuga” aveva detto ieri la zia a cui era stato affidato il bambino.