Repubblica cita Atreju per la campagna abbonamenti. La replica ironica: neanche un grazie?

Ai creativi di Repubblica l’idea deve essere sembrata geniale: citare i ragazzi di Atreju come antitesi della visione del loro mondo. Per la campagna abbonamenti del quotidiano, in concomitanza con la domenica in cui si vota per le Europee e per le amministrative in diverse regioni d’Italia, è spuntata una intera pagina pubblicitaria con un messaggio (o un’implorazione?) affinché i lettori facciano l’abbonamento.

Hanno quindi trovato l’avversario ideale: la kermesse simbolo dei giovani di Fratelli d’Italia. Una risposta ad Atreju che, nelle scorse settimane, aveva già utilizzato le foto di personaggi della cultura e del mondo dell’informazione (citando anche il giornale diretto da Maurizio Molinari), da Antonio Scurati a Fabio Fabio, per promuovere il voto a Giorgia Meloni. Non si offendano a Largo Fochetti, ma il botta e risposta più che geniale pare infantile: “Ad Atreju non piace Repubblica, un’ottima ragione per abbonarsi”. Fonti di Atreju hanno commentato a caldo con il Secolo sul filo dell’ironia: “Neanche un grazie per avergli fornito questa campagna, ci siamo rimasti malissimo”.

La campagna di Repubblica in stile Fiat “piace alla gente che piace”

A Repubblica, che dall’8 giugno è al cento per cento di proprietà di Exor, finanziaria della famiglia Agnelli, hanno quindi scelto la versione antagonista. Il sottotesto dei creativi di Repubblica sembra evocare una pubblicità degli anni ’80 dedicata a una vettura (guarda caso del gruppo Fiat): piace alla gente che piace. Una pubblicità che, senza che si adonti Michele Serra che ritiene la categoria estinta, è iconica dei radical chic. Pare di vederli i futuri abbonati, dalla loro sdraio di Capalbio affrettarsi a cliccare dall’Iphone sulla pagina web “Abbonati”, solo per far dispetto a quei “bavbavi” di destra.

Intanto, sulla pagina social di Atreju ne hanno inventata un’altra. Archiviato il classico “Vota Giorgia’, in occasione dall’apertura delle urne hanno pubblicato sui Social la foto della cantante Giorgia con il post ‘L’importante è scrivere il suo nome’. I creativi di Repubblica prendano nota…