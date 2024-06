Piemonte, nel M5S spunta il candidato indagato per truffa. I post “invecchiati male” di Conte sull’onestà…

Cacciato dai vertici di una partecipata regionale per violazioni del codice etico, era stato candidato dal M5S di Giuseppe Conte alle Regionali nella circoscrizione Nord-ovest. Peccato che a pochi giorni dal voto Marco Allegretti sia finito nei guai per un’inchiesta su una mega truffa sui fondi Ue, a dispetto del suo slogan elettorale, che parlava di “un’azione politica per il bene dei cittadini e non per il personale vantaggio di pochi…”. Secondo l’accusa vi sarebbe un giro di decine di milioni di euro perpetuato dal candidato del M5S al consiglio regionale del Piemonte Marco Allegretti.

Il candidato del M5s Marco Allegretti indagato per truffa

Repubblica riporta che la procura avrebbe aperto due fascicoli nei suoi confronti: uno a Torino e l’altro ad Asti inerenti alle sue attività di ricerca e crediti fiscali per un maxi raggiro che sarebbe partito addirittura dalla rivendita delle tesi del Politecnico per ottenere crediti fiscali. Poco più di un anno fa Marco Allegretti era stato allontanato dal consiglio di amministrazione di Finpiemonte, accusato di violazione del codice etico e finendo anche sotto indagine. Allegretti, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Asti, si è candidato su Torino e il suo nome compare nella lista che i 5 Stelle hanno definito per la Regione. « Proprio quanto accaduto in Finpiemonte è il motivo principale che mi ha spinto a dare la mia disponibilità – sottolinea –, è necessario tornare a fare luce su quei fatti e se avrò l’opportunità di entrare in Consiglio regionale me ne occuperò direttamente. Sarà il mio manifesto» .