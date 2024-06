Parigi, tre italiani già in finale: il doppio maschile più Jasmine Paolini. Manca solo Jannik Sinner…

Impresa di Jasmine Paolini che vola in finale al Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. La 28enne azzurra, numero 15 del mondo e 12 del seeding, sconfigge la 17enne russa Mirra Andreeva, numero 38 del ranking Wta, con il punteggio di 6-3, 6-1 in un’ora e 13 minuti. Paolini affronterà sabato per il titolo la 23enne polacca Iga Swiatek, numero 1 del mondo e prima testa di serie. Prova impeccabile della campionessa di Castelnuovo Garfagnana che domina il match sin dalle prime battute, ‘breakando’ l’avversaria al 4° gioco e difendendo il vantaggio fino al 6-3 del primo set, ancora più netto il secondo parziale con Paoline che strappa il servizio alla moscovita al 3°, al 5° e al 7° game.

Parigi, tre italiani in finale: oltre a Jasmine Paolini ci sono anche Bolelli e Vavassori

Paolini, che lunedì prossimo salirà al numero 7 del ranking Wta, diventa la quinta azzurra ad approdare in una finale Slam dopo Francesca Schiavone (Roland Garros 2010 e 2011), Sara Errani (Roland Garros 2012), Roberta Vinci e Flavia Pennetta (US Open 2015).

Anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori volano in finale nel torneo doppio al Roland Garros, sulla terra parigina. Sono la prima coppia tutta italiana all’ultimo atto nello Slam francese 65 anni dopo Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola, che nel 1959 avrebbero poi conquistato il trofeo. In semifinale i due azzurri, undicesime teste di serie, hanno battuto per 7-5, 2-6, 6-2, dopo quasi due ore di lotta, l’indiano Rohan Bopanna e l’australiano Matthew Ebden, secondi favoriti del seeding, nella rivincita della finale dell’Australian Open.

Al Roland Garros domani è di scena Jannick Sinner

Allenamento in contemporanea per Sinner e Alcaraz alla vigilia della semifinale, prevista domani alle 14.30 e in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW). Due ore per Jannik, un’ora per Carlos che si sono studiati a distanza. Il successo contro Grigor Dimitrov (6-2, 6-4, 7-6) ha permesso a Jannik Sinner di raggiungere per la prima volta in carriera la semifinale del Roland Garros. Il campione azzurro affronterà Carlos Alcaraz, che nell’altro quarto del torneo di Parigi ha superato Stefanos Tsitsipas in 3 set ( 6-3, 7-6, 6-4). Sinner si presenta alla sfida da nuovo e primo leader italiano della classifica ATP.