Oristano, si ribalta un Lince: un morto e un ferito. Crosetto: dolore immenso nella famiglia della Difesa

“A nome di tutta la famiglia della Difesa e mio personale esprimo con immenso dolore, il più profondo cordoglio ai familiari del graduato aiutante Stefano Pistis (nella foto Ansa) tragicamente scomparso in un incidente stradale”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, dopo lo scontro avvenuto questo pomeriggio a Tramatza (Oristano), nel quale ha perso la vita il militare. Nell’incidente è rimasto ferito anche il graduato aiutante Roberto Calaresu che è stato trasportato in ospedale.

“Esprimo all’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, capo di Stato Maggiore della Difesa, e al generale Carmine Masiello, capo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano, le mie più sentite condoglianze. Tutta la Difesa si stringe idealmente ai familiari e agli affetti più cari di Stefano e augura una pronta guarigione al Graduato Calaresu. Forza Roberto siamo tutti con te”, ha aggiunto Crosetto.

Stefano Pistis, 45 anni: chi era il militare morto sul Lince a Oristano

Si chiamava Stefano Pistis, 45 anni di Sant’Anna Arresi, il militare dell’Esercito morto nell’incidente stradale sulla 131, all’altezza di Tramataza. L’altro militare ferito, ricoverato all’ospedale Brotzu di Cagliari, non è in pericolo di vita. Entrambi appartengono al Terzo Reggimento bersaglieri della Brigata “Sassari”. I militari viaggiavano a bordo di un furgone Lince e si stavano dirigendo a Olbia. Arrivato all’altezza del chilometro 102, sulla statale Carlo Felice, una delle ruote del Lince sarebbe esplosa e il furgone blindato si è ribaltato. L’abitacolo si è schiacciato, il conducente è rimasto intrappolato all’interno, mentre il 45enne è stato parzialmente sbalzato ed è stato schiacciato. L’elisoccorso dell’Areus ha trasportato il militare ferito in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Il generale Masiello: “Dolore immenso per l’Esercito”

“È con immenso dolore che rivolgo, a nome di tutta la famiglia dell’Esercito e mio personale, i sentimenti del più profondo cordoglio ai familiari di Stefano Pistis”. Così il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, per esprimere dolore e vicinanza alla famiglia e agli affetti più cari del Graduato Aiutante Stefano Pistis, deceduto a seguito di un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio in località Tramatza in provincia di Oristano.

“L’Esercito ha immediatamente attivato ogni forma di supporto e sostegno ai familiari del militare deceduto, nella consapevolezza del terribile momento che stanno attraversando. Al militare ferito nell’incidente, auguriamo una pronta guarigione con la speranza di poterlo riavere al più presto tra noi”, conclude.