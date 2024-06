Opposizione senza freni: alla Camera urla “Fuori i fascisti” e canta “Bella Ciao”. Bagarre anche al Senato

All’indomani della bagarre di ieri alla Camera, l’opposizione ha deciso di continuare ad alzare la tensione, tanto a Montecitorio quanto al Senato. Così nel primo giorno di G7 ha fatto rimbalzare dal Parlamento un’immagine davvero poco edificante delle istituzioni, con senatori di minoranza che occupano i banchi del governo e deputati che cantano “Bella ciao” e urlano “fuori i fascisti dal Parlamento”. E provano a tenere in ostaggio l’Aula contestando la dizione di “disordini” acquisita dal processo verbale rispetto al giorno prima e pretendono che si metta agli atti “aggressione politica” prima ancora che la dinamica di quanto accaduto sia chiarita dal Var e non affidata a testimonianze confuse.

“Bella Ciao” e “Fuori i fascisti”: l’opposizione alza ulteriormente la tensione alla Camera

Alla Camera, dove è in discussione l’Autonomia, l’opposizione voleva che si mettesse a verbale una “aggressione” al pentastellato Leonardo Donno ancora prima dell’istruttoria dettagliata per accertare i fatti. Istruttoria per altro considerata “doverosa” dalla maggioranza, perché, ha commentato il capogruppo di FdI, Tommaso Foti, “gli episodi sono diversi e tutti censurabili”. La modifica al processo verbale è stata respinta dal voto. Così, non paghi, i deputati di opposizione sono andati avanti con la sceneggiata, urlando dai propri banchi “fuori i fascisti dal Parlamento” e intonando nuovamente “Bella Ciao”, fino a costringere la presidenza di turno a sospendere la seduta. Di fatto si è trattato della riedizione della sceneggiata del derby di ieri con la Decima, con la scusa di una dichiarazione del leghista Andrea Crippa, che commentando in Transatlantico con i giornalisti i fatti del giorno prima ha detto che ”il comunismo ha fatto migliaia di morti. Bella Ciao richiama il comunismo e quindi, cantare il comunismo in Aula, richiama un periodo tragico, nero, oscuro della storia. Tra la ‘Decima’ che è un corpo di incursori della Marina Militare e il comunismo che ha fatto un migliaio di korti, io credo che richiamare il comunismo sia un po’ peggio che richiamare degli incursori della Marina…”.

Sceneggiata anche al Senato: occupati i banchi dell’opposizione

A Palazzo Madama, dove è in discussione il premierato, durante il dibattito l’opposizione hanno alzato delle bandierine tricolore, una mossa alla quale la maggioranza ha risposto cantando l’Inno di Mameli. Successivamente alcune senatrici di Pd, M5s e Avs, mentre l’Aula del Senato era sospesa, hanno occupato i banchi del governo, rendendo più complesso il tentativo di riportare all’ordine. “Le sceneggiate a cui stiamo assistendo nel corso della discussione sul premierato non rendono onore all’Aula del Senato. Vedere la sinistra protestare sventolando il tricolore è a dir poco imbarazzante. Una mera strumentalizzazione da parte di chi in passato, forse vergognandosene, copriva la bandiera nazionale con quella rossa con falce e martello. La verità è che sono allergici alla democrazia e non tollerano che gli italiani possano scegliere con il proprio voto il prossimo presidente del Consiglio”, ha commentato il senatore di FdI Sandro Sisler.