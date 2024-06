Non c’è pace per la Germania, dopo l’attacco a coltellate di Mannheim, sparatoria a Hagen: è caccia all’uomo

Sparatoria ad Hagen. Non c’è pace per la Germania dove oggi, questa volta nella città tedesca di Hagen, diverse persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave, nel corso di un conflitto a fuoco. Una situazione in merito alla quale un portavoce della polizia ha detto a una televisione locale che la situazione è ancora «dinamica». Secondo le prime ricostruzioni, i colpi di pistola sarebbero stati esplosi prima nei locali di un parrucchiere, e poi in un altro luogo. Secondo quanto riferisce la polizia su X, potrebbe trattarsi di un crimine in ambito familiare. Sono in corso accertamenti per determinare la dinamica degli eventi.

Germania, sparatoria ad Hagen: diversi feriti

Dunque, mentre nella città tedesca sarebbe ancora in corso una «importante» operazione di polizia, i media locali rimandano l’ipotesi di una violenta una lite familiare all’origine della sparatoria. Sul posto, secondo quanto si apprende da alcuni media locali, nel sobborgo di Eilpe di Hagen – 180mila abitanti, a circa 30 km da Dortmund – si sono immediatamente precipitate diverse autoambulanze e, naturalmente, le forze d’ordine che, con uomini e mezzi, hanno eretto una barricata a presidio della scena del crimine: un salone di parrucchiere. Sempre da lì, la polizia locale che dirige le operazioni, su Twitter ha esortato la gente ad evitare la zona, ancora in fermento…

Germania, sparatoria ad Hagen: è caccia all’uomo

Le notizie, che arrivano frammentate, parlano di quattro persone rimaste ferite, una in modo molto grave, nella sparatoria avvenuta oggi ad Hagen. È quanto si legge sul sito di Bild, che precisa che il presunto aggressore è in fuga e la polizia tedesca sta conducendo una caccia all’uomo con unità speciali, elicotteri e cani poliziotto. Secondo quanto riferiscono fonti della polizia al giornale tedesco, la sparatoria è iniziata in appartamento e poi si è spostata nei locali di un vicino parrucchiere.

«Sospettiamo che l’aggressore sia ancora nell’area», ha detto un portavoce della polizia, spiegando che le ricerche si stanno concentrando in un’area residenziale a pochi chilometri dalla scena della sparatoria. «La situazione è dinamica», ha aggiunto chiedendo alla popolazione di evitare la zona, dal momento che si ritiene che la persona in fuga sia armata. «Sospettiamo che il movente sia da ricercare in ambito familiare», ha poi confermato ancora il portavoce.

Germania senza pace, solo ieri l’attacco di Mannheim

Non c’è pace per la Germania. Appena 24 ore fa, un uomo armato di coltello ha pugnalato e ferito sei persone persone nella piazza del mercato di Mannheim, nel Baden-Wuerttemberg, area sudoccidentale della Germania. Un attacco quasi in diretta social dato che la scena, ripresa in un video, è stata diffusa sui social media e su internet.

Indagini in corso: perquisito un appartamento

Ebbene nell’ambito dell’inchiesta sul sanguinoso attacco sferrato ieri, in cui sono rimaste ferite sei persone – tra le quali un agente che è grave – durante una manifestazione del movimento anti-Islam Pax Europea, la polizia tedesca ha condotto una perquisizione in un appartamento. Un’abitazione che, secondo notizie non confermate dalle autorità, potrebbe essere la residenza del sospetto autore dell’attacco.

L’aggressore si trova in questo momento ricoverato in ospedale a seguito delle ferite di arma da fuoco riportate durante la cattura. Secondo quanto riferito dai media tedeschi sarebbe stato un cittadino afghano di 25 anni, originario di Herat, a fare irruzione sulla piazza in cui si stava tenendo un evento di Pax Europa. Secondo il settimanale Der Spiegel gli investigatori ritengono che l’uomo – identificato dalla Bild come Sulaiman A. – abbia agito con un movente islamista.