Morte del generale Graziano, l’addio bipartisan della politica, “sconvolta”, a un grande italiano

La morte del generale Graziano sconvolge la politica tutta, in maniera assolutamente bipartisan. Nei tantissimi commenti e messaggi di cordoglio indirizzati alla famiglia, tutti, in queste ore di dolore e choc – dai più alti rappresentanti istituzionali, ai parlamentari di ogni schieramento – commentano tra dolore e sgomento la notizia, e non mancano di sottolineare come con la dipartita dello stimato servitore dello Stato, che in questo momento era alla guida di Fincantieri, segni irreparabilmente una incommensurabile perdita per il Paese intero. Una figura straordinaria quella di Graziano, confermano gli adii e le condoglianze di politici, amministratori, amici, che ci rimandano del generale l’immagine di un professionista stimato e amato, e che ha operato con serietà e incisività nelle istituzioni.

Morte del Generale Graziano: l’addio della politica a “un grande italiano”

Di un uomo dedito con devozione al Paese e – come scrive l’amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri Pierroberto Folgiero commentando la tragica scomparsa del presidente del gruppo – «un grande condottiero, che ha dedicato tutta la sua vita all’Italia. Ma anche un grande manager ed un grande amico». «Oltre che la figura istituzionale – sottolinea Folgiero nel suo messaggio di commiato – mancherà a me moltissimo la persona privata. La sua visione rigorosa del Paese e della vita. Dell’importanza del coraggio e dell’amicizia come i veri valori che servono per vincere tutte le battaglie. Come quella per il suo grande amore, sua moglie Marisa, che ha difeso per anni dalla malattia, e che ha perso solo un anno fa».

Tajani: «Senza parole, straordinario ufficiale, ha reso onore all’Italia»

Allora, non stupiscono ma colpiscono dritti al cuore, i messaggi social e le dichiarazioni pubbliche dei politici, come il commento d’addio rilasciato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, che in un tweet su X ha detto: «La scomparsa del generale Claudio Graziano mi lascia senza parole. Era un amico ed è stato uno straordinario ufficiale che ha reso onore all’Italia anche nei suoi ruoli europei. Una preghiera lo accompagni nel viaggio per raggiungere la sua sposa».

Crosetto: «Con lui percorsi comuni esaltanti, grave perdita per l’Italia»

Così come le parole del ministro della Difesa Crosetto evocano di Graziano il ricordo di un uomo e di un professionista integerrimo la cui improvvisa scomparsa colpisce nel profondo la comunità politica e il Paese intero. «Con il generale Claudio Graziano – ha sottolineato Crosetto – abbiamo vissuto percorsi comuni esaltanti e allo stesso tempo impegnativi per migliorare la nostra Difesa. La sua scomparsa mi lascia un profondo senso di tristezza e rappresenta una grave perdita per la Difesa e per l’intera Italia».

E ancora. «Oggi se ne va un Ufficiale, ma soprattutto un uomo, che ha contribuito a modernizzare la nostra Nazione anche attraverso i numerosi incarichi di vertice ricoperti, tra cui spicca quello di Capo di Stato Maggiore della Difesa e dell’Esercito e quello di Presidente del Comitato Militare dell’Unione Europea, che ne testimoniano lo spessore, l’attaccamento incondizionato al servizio e l’assoluta fedeltà alle Istituzioni. A nome mio personale e di tutta la Difesa desidero esprimere, in questa tristissima circostanza, i sentimenti di partecipe cordoglio a tutti i suoi affetti più cari», continua Crosetto. Concludendo con il rivolgere «le mie più sentite condoglianze anche alla famiglia di Fincantieri, che oggi perde una figura di estremo spessore. Ciao Claudio».

Morte del generale Graziano, Salvini: «Una notizia sorprendente e molto dolorosa»

E mentre il ministro Salvini nelle condoglianze alla famiglia esprime «profondo cordoglio» per la scomparsa del presidente di Fincantieri Claudio Graziano. Sottolineando nelle sue parole come quella piovuta questa mattina sia «una notizia sorprendente e quindi molto dolorosa», anche il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha espresso dolore e sconcerto per la morte del generale Graziano, che il ministro ricorda nel suo messaggi come «un uomo di straordinario valore e dedizione al servizio dello Stato», la cui scomparsa «lascia sgomenti e attoniti».

Santanchè: «Un italiano esemplare». Lollobrigida: «Ha tenuto alto il nome dell’Italia nel mondo»

E di «un grande servitore dello Stato, un italiano esemplare» parla anche il ministro Santanché. Così come nelle sue parole di addio e di conforto indirizzate ai familiari del generale, il ministro Lollobrigida si sofferma nella commemorazione di «un uomo che ha saputo, con il suo carisma, la sua professionalità, le sue capacità e gli alti incarichi ricoperti, tenere alto il nome dell’Italia nel mondo».

Morte Graziano, il dolore e lo sconcerto da Gasparri a Lupi

E poi tanti, tantissimi i messaggi che arrivano in queste ore da parlamentari e leader di partito di governo e dell’opposizione. Praticamente tutti. A partire dal presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, che si dice «attonito dopo la notizia della morte del generale Graziano. Un amico, un uomo delle Istituzioni, un militare di immenso valore. Ha servito le Istituzioni in tanti ambiti, è stato un riferimento insostituibile per tutte le Forze armate, anche quando ha lasciato il servizio attivo ed è passato ad altre importanti funzioni. Il suo contributo è sempre stato essenziale. È stato protagonista in Italia e all’estero di lunghe e intense stagioni, che hanno accresciuto il prestigio dell’Italia e il ruolo delle Forze armate».

Il presidente della Camera Fontana ne esalta nel ricordo «qualità, preparazione e competenza»

O come il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi, che di Graziano ricorda «l’uomo di grande spessore umano, culturale e professionale. Ufficiale che ha servito con onore il Paese, europeista convinto, apprezzato anche al di fuori dei nostri confini. L’Italia gli deve molto, rimarrà indelebile il suo contributo alla sicurezza nazionale e internazionale e al vertice di Fincantieri».

L’addio bipartisan da Fontana a…

E se il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, nell’esprimere la sua «vicinanza ai familiari, a cui rivolgo le mie più sentite condoglianze, e a quanti hanno condiviso con il Generale un percorso in ambito militare e professionale», ne rimarca «le qualità, la preparazione e la competenza», il presidente del gruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Lucio Malan di dice letteralmente «sconvolto per la notizia della morte del generale Claudio Graziano. Un grande italiano, un militare straordinario che ha dato lustro all’Italia nel mondo, un amico carissimo per me e per la mia famiglia. Nulla faceva sospettare che potesse togliersi la vita».

Accanto a tutti questi, i messaggi, il rimpianto, il dolore e lo choc di tutti i parlamentari dell’opposizione che, dal presidente del M5S Giuseppe Conte, a Matteo Richetti, capogruppo di Azione alla Camera. Passando per il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva e ai, tanti, tantissimi altri che in queste ore stanno esprimendo cordoglio e sconcerto per la scomparsa di un uomo, esempio di vita e fonte di ispirazione.