Mattarella omaggia Singh: inaccettabile il lavoro illegale. Dalla piazza di Latina più insulti che proposte

“Contro i valori di solidarietà e di civiltà “stridono – gravi ed estranei – episodi e comportamenti come quello registrato tre giorni addietro, quando un giovane lavoratore immigrato, Satnam Singh, è morto, vedendosi rifiutare soccorso e assistenza, dopo l’ennesimo tragico incidente sul lavoro”. Nelle parole del presidente Sergio Mattarella, a Solferino per l’anniversario della Croce rossa, è racchiuso tutto lo sdegno e incredulità per la tragica sorte del lavoratore morto il 17 giugno a Latina. “Una forma di lavoro che si manifesta con caratteri disumani e che rientra in un fenomeno – che affiora non di rado – di sfruttamento del lavoro dei più deboli e indifesi, con modalità e condizioni illegali e crudeli”, ha aggiunto il capo dello Stato.

La manifestazione a Latina contro il caporalato un’occasione persa

A fronte delle ferme parole del presidente Mattarella, che coincidono con quanto dichiarato poche ore dopo la tragedia anche dal premier Giorgia Meloni, va registrata a Latina l’ennesima occasione persa per la sinistra. Da Schlein a Boldrini, da Fratoianni a Landini, la manifestazione organizzata dalla Cgil per Singh è diventata invece un’occasione per insultare il governo.

A fronteggiare una piazza infuocata, in balia della propaganda rossa, l’unica esponente di centrodestra, la sindaca di Latina, Matilde Celentano. Il discorso dell’esponente di Fratelli d’Italia è stato responsabile e misurato. Non altrettanto misurata è stata la reazione della piazza, che ha più volte fischiato e insultato la prima cittadina. “ Se vogliamo che quella di Satnam non sia un’altra morte sulla lista degli incidenti sul lavoro dobbiamo avere il coraggio di ammettere che siamo tutti responsabili dell’odioso fenomeno del caporalato, tanto le istituzioni quanto i cittadini che preferiscono non vedere “, ha detto la sindaco Celentano, ricordando che quella contro il caporalato è una “ guerra di civiltà da combattere tutti insieme, Latina non si sottrarrà dall’impegno di questa battaglia “.

Dietro le proteste per Singh le amnesie sui proclami della Bellanova

Purtroppo, però, la lunga lista di partecipanti, che includeva tutti i partiti di opposizione e i sindacati, ha preferito giocare sulla propaganda e gli attacchi personali al premier Meloni, al ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e, più in generale, al governo di centrodestra. Un’occasione persa, in un momento che avrebbe dovuto omaggiare per primo Satnam Singh. Vittima di un caporalato che la sinistra per prima (basti ricordare i proclami dell’allora ministra Teresa Bellanova) non è stata in grado di debellare.