Marocchino aggredisce un anziano disabile su una panchina: pugni e percosse col deambulatore

A denunciare l’episodio Verangela Marino, capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 6: «Trovo indegno e vergognoso che alle due del pomeriggio si possano verificare questi episodi». Un episodio di violenza urbana non isolato. Domenica in strada una lite in strada tra due fratelli a colpi di calci, pugni, insulti a vicenda era giunto as un livello tale da fare intervnire Carabinieri, chiamati sul posto dai presenti, per separarli. A quel punto l’ira dei fratelli si scagliò anche sui militari. I due romeni, 36 e 38 anni.

Scempio nello scempio: l’uomo abbia utilizzato il deambulatore della vittima come arma, provocandogli numerosi tagli al volto e riempiendo di sangue la panchina del giardino. Molta è la rabbia che continua a salire nei molti residenti che conoscevano bene l’anziano – ha scritto Verangela Marino – Per fortuna l’intervento tempestivo degli agenti ha evitato il linciaggio nei confronti dell’individuo in questione». Anche perché, sostiene la consigliera, non è la prima volta che il cittadin o nordafricano si fa notare in zona: «Già la settimana scorsa lo ha visto protagonista con un’altra donna tossicodipendente, la quale ha tentato di circuirlo per sottrargli qualche euro dalla tasca al fine di poter recuperare la sua dose quotidiana di stupefacente», leggiamo su Torino cronaca.