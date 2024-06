Macron arranca anche in Europa: – 7 seggi. Per il presidente si mette male, Le Pen: dovrebbe dimettersi

Peggiora lo stato di salute dei liberali di Renew Europe. A pochi giorni dal primo turno delle legislative in Francia l’eurogruppo che fa capo al presidente Emmanuel Macron continua a perdere pezzi. Ormai è ufficiale il sorpasso dell’Ecr, il gruppo dei Conservatori e riformisti europei guidato dalla premier Meloni. Non solo, ma la sfida per il terzo posto a Strasburgo non è finita.

I liberali perdono pezzi: meno 7 deputati a Strasburgo

I liberali continuano a perdere pezzi. Un leader convertito al populismo fuori dal gruppo ma, soprattutto, sette eurodeputati in meno. I Liberali di Renew perdono in blocco la delegazione ceca di Ano, guidata all‘ex premier Andej Babis. E scendono a 74 seggi, ormai a nove di distanza dal gruppo dei Conservatori e Riformisti. Mai, nella storia recente dell’Unione, l’Eurocamera aveva iniziato con un così corposo movimento di delegazioni da un gruppo all’altro. In questo caso a favore della destra, confermando il nuovo vento che spira a Strasburgo e Bruxelles.

A rischio la maggioranza Ursula, cambia il vento

Nel caso di Babis, il suo addio era atteso. L’addio di Ano accresce l’allarme per i numeri della maggioranza Ursula, scesa sotto quota 400. “Ha scelto un percorso populista che è incompatibile con i nostri valori”, così la presidente di Renew Europe, Valérie Hayer. Ma l’emorragia brucia. La macroniana ha dichiarato ai giornalisti che il gruppo si sta muovendo per includere nuovi membri e Sandro Gozi sostiene che la “maratona” per il terzo posto è appena iniziata.

Il sorpasso dell’Ecr di Meloni che sale a 83 seggi