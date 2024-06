L’arrivo del Papa al G7 accolto dalla premier Meloni: “La sua presenza è un grande regalo”

“Ancora vivo”. Così Francesco ha risposto sorridendo alla premier Giorgia Meloni, che, accogliendolo all’arrivo al G7, gli domandava come stesse. “Ancora vivi”, ha ribattuto la premier e il Pontefice, sempre in tono divertito, ha aggiunto: “Siamo in due”. “Bentrovata”, ha detto Bergoglio scendendo dalla scaletta dell’elicottero e rivolgendosi a Meloni che lo ha ringraziato: “Mi fa tanto, tanto, tanto piacere averla qui. E’ un grande regalo questa sua presenza. Grazie“. Salendo sul golfcart a Borgo Egnazia, il Papa si è lasciato andare a una risata: “Una bella risata“, ha notato. “Ma io e lei sempre“, ha risposto Meloni.

Da Biden a Zelensky a Macron, sono una decina i Capi di Stato e le personalità che il Papa oggi incontra in occasione dei bilaterali ai margini del G7 a Borgo Egnazia, in Puglia. Nel dettaglio, il Papa ha già incontrato Kristalina Georgeva, direttore generale del Fondo internazionale mondiale; e Zelensky, Presidente dell’Ucraina. Poi sarà la volta di Emmanuel Macron, Presidente francese; Justin Trudeau, Primo ministro canadese. Al termine, intorno alle 14.05, la Meloni accoglierà ufficialmente il Papa nella corte di Borgo Egnazia cui seguirà la foto ufficiale.

Dopo il Papa parteciperà alla sessione comune e pronuncerà il suo intervento sull’intelligenza artificiale al quale faranno seguito gli altri interventi. Dopo le 17.30 ci sarà una seconda tornata di incontri bilaterali con altri Capi di Stato: Bergoglio avrà un faccia a faccia con il Presidente del Kenya, William Samoel Ruto; con Narendra Modi, Primo Ministro dell’India. Quindi vedrà il presidente Usa Joe Biden; successivamente Lula da Silva, presidente del Brasile; Recep Tayyip Erdogan, Presidente turco; e il Presidente algerino Tebboune.