La Regione Lombardia presenta il conto a Ilaria Salis: approvata la mozione per il recupero dei debiti con Aler

Il consiglio regionale della Lombardia ha approvato una mozione che impegna la giunta ad attivarsi presso l’Aler affinché avvii “immediatamente le procedure legali” per il “recupero coattivo delle morosità per occupazione di alloggi di edilizia popolare”. Si tratta della cosiddetta “mozione Salis”, in riferimento ai debiti che l’istituto delle case popolari contesta a Ilaria Salis, ovvero i 90mila euro legati a un’occupazione abusiva che coinvolse la neoeletta eurodeputata di Avs anni fa. La mozione, presentata da FdI, è passata con 45 voti a favore, 19 contrari e un astenuto e la discussione è stata segnata da un clima accesissimo, tanto da richiedere la sospensione dei lavori prima del voto.

La Regione Lombardia approva la “mozione Salis” sui debiti con Aler

Nella mozione, presentata in particolare dal consigliere di FdI Marcello Ventura, si ipotizza anche la possibilità del “ricorso al pignoramento dei conti correnti”, fino “al completo soddisfacimento del debito accumulato”. Il testo fa riferimento al fatto che “è stato accertato, nonostante i solleciti dell’ente gestore” che Ilaria Salis “non abbia saldato il debito accumulato” e per garantire “il rispetto delle norme da parte di tutti i cittadini” si ritiene opportuno “procedere con l’adozione di misure efficaci per il recupero delle somme dovute”.

Previsto anche il pignoramento dei conti correnti

“La proprietà pubblica delle case popolari – ha evidenziato Ventura in Aula – è un diritto fondamentale per garantire un alloggio dignitoso ai cittadini meno abbienti. Nei giorni scorsi, si è appreso mezzo stampa, che l’onorevole Salis ha occupato abusivamente un alloggio pubblico. Si rileva, dunque, quanto affermato dai legali di Aler a mezzo stampa, dove è accertato che l’europarlamentare non ha saldato il debito accumulato e non ha fornito giustificazioni valide per la morosità. Con questa mozione chiediamo quindi alla Giunta di sollecitare Aler a mettere in atto le procedure legali previste per il recupero del credito vantato includendo l’inoltro di apposita istanza al Giudice competente per ottenere il pignoramento dei conti correnti dell’onorevole Salis fino alla concorrenza del credito vantato”.

FdI: “Servono rispetto della proprietà privata e tutela del patrimonio pubblico”

“Ho voluto rimarcare l’importanza del rispetto della proprietà privata e della tutela del patrimonio pubblico: è inaccettabile che un rappresentante delle massime istituzioni comunitarie promuova comportamenti violenti e criminosi veicolando messaggi che vanno ad incentivare condotte illegali contro gli appartamenti di edilizia pubblica di Regione Lombardia”, ha concluso Ventura. Durante la discussione alcuni consiglieri di maggioranza hanno esposto cartelli con le scritte “Salis paga l’affitto” e “Occupare non è un diritto”. Ma è stato durante gli interventi dei consiglieri di opposizione Onorio Rosati di Avs e Nicola di Marco del M5s che i toni si sono alzati tanto da richiedere la sospensione della seduta. Rosati ha detto che la mozione era “assolutamente sbagliata e strumentale” e ha sostenuto che nei confronti di Salis sarebbe stato realizzato un “dossieraggio”, che “crea un precedente molto grave”.

L’assessore alla Casa: “La Regione sta con la legalità e i cittadini onesti”

Salis “rappresenta il popolo italiano in un Parlamento in cui è chiamata legittimamente a cambiare le leggi, non a istigare la gente a infrangerle. Chi si ostina su quelle posizioni di apologia dell’illegalità troverà una Regione che sta dalla parte della legalità e dei cittadini onesti”, ha detto l’assessore alla Casa Paolo Franco, riferendosi ai post di Salis sul tema delle occupazioni abusive. “Non penso di essere nella posizione di dovermi difendere, nel senso che credo i movimenti per la casa cerchino di rispondere ad un problema cui le istituzioni non sono in grado di rispondere”, ha detto Salis da Bruxelles, rispondendo a una domanda dei giornalisti proprio sulla mozione.