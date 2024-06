La lunga notte elettorale: ecco dove tutti i partiti seguiranno exit poll e spoglio domenica e lunedì

Come da tradizione, tutti i partiti si sono organizzati per attendere il responso delle urne, con tanto di sale stampa allestite per seguire lo spoglio delle elezioni Europee. Dal Nazareno, sede del Pd, a via Bellerio, quartier generale della Lega, fino all’hotel Parco dei Principi a Roma, ormai tradizionale ‘situation room’ di FdI, le forze politiche si preparano alla lunga tornata che, oltre al rinnovo del Parlamento Ue, vede coinvolti anche circa 3.700 Comuni (tra cui Bari, Bergamo, Firenze, Perugia e Pescara) e la Regione Piemonte. L’attesa sara’ lunga: lo scrutinio delle schede, infatti, iniziera’ domenica sera, subito dopo la chiusura dei seggi, mentre lo spoglio per Comunali e Piemonte avra’ inizio lunedi’ dalle ore 14.

Tra sedi nazionali e location scelte ad hoc, ecco dove i partiti (e i giornalisti) seguiranno la lunga notte elettorale: – FRATELLI D’ITALIA: attenderà i risultati all’Hotel Parco dei Principi a Roma, stessa location scelta per le Politiche del 2022. La sala stampa sara’ aperta dalle ore 19. – FORZA ITALIA: il partito ‘azzurro’ seguira’ lo spoglio nella sede nazionale di San Lorenzo in Lucina, a Roma, con l’apertura della sala stampa prevista alle 19 – LEGA: l’attesa dei risultati elettorali sara’ nella sede del partito in via Bellerio, a Milano. La sala stampa sara’ accessibile dalle 21, per poi riaprire i battenti l’indomani, lunedì, dalle ore 10, per lo scrutinio delle amministrative. – PARTITO DEMOCRATICO: i dem seguiranno le operazioni di scrutinio nella sede nazionale del partito al largo del Nazareno: la sala stampa sarà aperta dalle 21,30. – MOVIMENTO 5 STELLE: i pentastellati attenderanno l’esito del voto nella sede nazionale in via Campo Marzio, dove saranno allestiti anche degli spazi per la stampa, accessibili dalle 22. – ALLEANZA VERDI E SINISTRA: esponenti del partito, candidati e candidate seguiranno lo spoglio nella sede del Comitato elettorale ‘Industrie Fluviali’ a Roma (via del Porto Fluviale, 35). la sala stampa sara’ aperta dalle 18 in poi. – STATI UNITI D’EUROPA: la lista che unisce sotto lo stesso simbolo Piu’ Europa e Italia viva attenderà l’esito delle elezioni nello spazio ‘CeoforLife club house’ a piazza Montecitorio 116, vicino alla Camera, aperto alla stampa dalle ore 20. – AZIONE: seguira’ la lunga notte elettorale nella sede del partito in corso Vittorio Emanuele 21. la sala stampa rimarra’ aperta anche nella giornata di lunedì.