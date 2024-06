La faccia scura di Landini quando gli dicono che il 40% degli operai ha votato Fratelli d’Italia… (video)

Povero Maurizio Landini: l’impatto del sindacalista della Cgil, nella nuova stagione di In Onda, su La7, è drammatico. La prima immagine che i conduttori Marianna Aprile e Luca Telese sbattono in faccia al segretario della Cgil è quello della vittoria delle destre in Europa, ma soprattutto quello che indica il voto degli operai italiani, finito per il 39% a Fratelli d’Italia e solo per il 16% al Pd, per non parlare della briciole andate alla “sua” cara sinistra.

Landini e il voto degli operai: colpa dell’astensione…

“Colpa dell’astensionismo”, replica un po’ traumatizzato Landini. “Il 60% non è andato a votare, si completa n questo modo. Quelli che vanno a votare votano in questo modo, ma in questa fase hai una maggioranza di persone che non si sente rappresentato da nessuno. E’ una crisi democratica, una rottura democratica gravissima”. Ed ancora: “Se quelli che stanno peggio non vanno a votare vuol dire che non si sentono rappresentati, questo è il tema”. Ma i numeri, la desttra che avanza? Landini si scuote, prova a reagire… “Anche questo va visto. Vero che c’è una ondata ma in Europa la possibilità di fare un governo con le altre forze c’è. Poi bisogna fare delle politiche che non siano di destra, anche se tu non sei di destra…”.