J.K. Rowling attacca i laburisti: “Per favorire l’ideologia trans hanno discriminato le donne”

“La sinistra non si rende conto del fatto che il suo pigro abbraccio a un’ideologia quasi religiosa sta avendo conseguenze disastrose”: parola di JK Rowling. La scrittrice inglese, famosa in tutto il mondo come autrice dei romanzi di Harry Potter, è intervenuta in piena campagna elettorale per criticare ferocemente i laburisti.

L’atto d’accusa è pesante: per la mamma di Harry Potter, la sinistra britannica ha “abbandonato” le donne discriminandole di fatto, in favore delle persone transgender. In un articolo sul “Times“, l’autrice ha affermato che farebbe fatica a votare il 4 luglio per il leader labour Keir Starmer, dato per favorito nei sondaggi, visto che ha una “scarsa opinione” della sua persona.

Jk Rowling: “Noi donne di sinistra non discriminiamo, ma vogliamo diritto di parola”

L’ex donatrice del partito laburista ha accusato il partito guidato da Sir Keir di avere un approccio “sprezzante e spesso offensivo” nei confronti dei problemi delle donne. Nell’articolo pubblicato sull’autorevole quotidiano inglese, Rowling sostiene che sotto la guida di Keir Starmer il partito ha lasciato da parte coloro che, come lei, credono che “un uomo non diventa donna solo perché si dichiara tale” e si oppongono all’autocertificazione delle persone transgender per difendere i diritti conquistati a fatica del sesso femminile.

L’autrice critica Starmer per non aver sostenuto l’ex deputata laburista Rosie Duffield – che, come la Rowling, ha ricevuto minacce di morte per aver detto che solo le donne “hanno la cervice”. “Per le donne di sinistra come noi, la questione non è mai stata che le persone trans possano godere degli stessi diritti degli altri cittadini e siano libere di presentarsi e identificarsi come vogliono” scrive Rowling.

“Si tratta del diritto delle donne e delle ragazze ad affermare la propria. Si tratta di libertà di espressione e di verità osservabile. Si tratta di aspettare, con speranze in calo, che la sinistra si renda conto del fatto che il suo pigro abbraccio a un’ideologia quasi religiosa sta avendo conseguenze disastrose”.

La goffa replica del leader labour: non discriminiamo le donne rispetto ai trans

“Per le donne di sinistra come me – ha concluso – non è mai stato un problema che le persone trans godano dei diritti di ogni altro cittadino e siano libere di presentarsi e identificarsi come desiderano. Stiamo parlando del diritto delle donne e delle ragazze a far valere i propri confini”.

Rispondendo a una domanda sulle parole di Rowling, Sir Keir ha evitato polemiche: “La rispetto e vorrei sottolineare la lunga esperienza che il Labour ha nel governo nell’approvare leggi davvero importanti che hanno rafforzato i diritti delle donne”. Quindi ha aggiunto che “queste sfide non sono mai finite” e che “ulteriori progressi” sono stati indicati nel manifesto elettorale del suo partito.