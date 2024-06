Italia al voto: c’è tempo fino alle 23 per cambiare l’Europa. Sabato affluenza al 14,64%

Italia al voto anche oggi: sono riaperte infatti dalle 7 di stamattina le urne per le elezioni europee e le amministrative. Oggi si vota fino alle ore 23 per eleggere i 76 membri del parlamento europeo spettanti all’Italia, del consiglio e del presidente della giunta regionale in Piemonte e per il turno annuale di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario e in quelle a statuto speciale in Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia.

Sono interessati al voto per le elezioni europee, in base agli ultimi dati pubblicati dal Viminale, oltre 51 milioni di cittadini ovvero il totale degli iscritti alle liste elettorali. Le elezioni amministrative riguardano 3.698 comuni in totale, di cui 3.520 delle regioni a statuto ordinario, 114 del Friuli Venezia Giulia, 27 della Sardegna e 37 della Sicilia. Sono 28 i comuni capoluogo al voto. Tra questi, 6 capoluoghi di regione: Bari, Cagliari, Firenze, Perugia, Campobasso e Potenza.

Italia al voto: sabato l’affluenza sotto il 15 per cento

L’affluenza di ieri alle 23 era del 14,64%. Al voto anche i cittadini di altri 20 paesi dell’Unione. Sono oltre 51 milioni gli italiani chiamati alle urne per eleggere i rappresentanti per l’Europa.

Più alta della media nazionale l’affluenza per il voto europeo al nord-ovest (16,79%), nord-est (15,58%) e Italia centrale (15,77%). Al Sud gli elettori al voto nella prima giornata sono stati il 12,55% degli aventi diritto e il 10,60% nelle Isole. Alle Regionali del Piemonte si sono presentati alle 23 di sabato il 17,54% degli elettori con Biella a guidare il dato dell’affluenza alle urne (19,65%). Alle amministrative che si svolgono in contemporanea in quasi 3.700 Comuni italiani hanno partecipato il 20,63% degli elettori nel primo giorno di votazioni.

Quando si vota nelle altre nazioni europee

In Austria si vota dalle 7:00 alle 17:00; in Belgio e Lussemburgo dalle 8:00 alle 14:00 (e fino alle 16:00 in Belgio se si opta per il voto elettronico); in Bulgaria (dove oggi si vota anche per le politiche) dalle 7:00 alle 20:00; in Croazia, Grecia e Slovenia dalle 7:00 alle 19:00; a Cipro dalle 7:00 alle 18:00; in Estonia, Finlandia, Spagna, Svezia e Danimarca dalle 9:00 alle 20:00, in Francia e Germania dalle 8:00 alle 18:00, in Ungheria dalle 6:00 alle 19:00, in Italia dalle 7:00 alle 23:00, in Lituania e Portogallo dalle 8:00 alle 20:00, in Polonia dalle 7:00 alle 21:00 e in Romania dalle 7:00 alle 22:00 (ma se si arriva alle urne prima della chiusura si può votare fino alle 23:59)