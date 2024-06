In Italia i 10 bambini salvati dall’inferno Haiti. Roccella: un giorno così vale l’impegno politico di una vita (video)

“Oggi è una di quelle giornate che valgono l’impegno politico di una vita: dieci bambini sono arrivati da Haiti, strappati agli orfanotrofi e alla guerra civile, per abbracciare le famiglie italiane che li hanno adottati e che aspettavano con ansia di accoglierli”. Lo scrive su Facebook la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità.

“Con Vincenzo Starita – prosegue Roccella – straordinario vicepresidente della Commissione Adozioni Internazionali che ho l’onore di guidare, siamo andati a Ciampino ad attenderli, insieme a tutti coloro con i quali è stato condotto questo gioco di squadra a lieto fine, a cominciare dall’Aise e dall’Unità di crisi della Farnesina”.

“L’impegno della Presidenza del Consiglio e dell’intero governo è continuo e costante in tutti i luoghi dove i bambini attendono di poter arrivare in Italia, trattenuti da condizioni geopolitiche difficili – aggiunge – Continueremo sempre a lavorare per questo obiettivo mettendoci il cuore”.

Il viaggio a lieto fine dei dieci bambini di Haiti adottati da famiglie italiane

I dieci bambini di Haiti adottati da famiglie italiane, che, per ragioni di sicurezza legate alla grave situazione in corso nella nazione caraibica, segnata da una devastante criminalità, non avevano potuto finora lasciare le loro residenze (nove si trovavano nella capitale Port Au Prince e uno in una località a circa 200 km di distanza)

“Un’operazione complessa in un contesto di sicurezza deteriorato. Felice e orgoglioso di aver permesso a famiglie adottive e bambini di abbracciarsi”, ha scritto su X il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, sottolineando l'”eccezionale lavoro di squadra del governo”.

“Grazie al lavoro di squadra del governo”

Parla di “lavoro di squadra di questo governo”, anche la deputata della Lega Laura Ravetto, responsabile del partito del dipartimento Pari Opportunità. “I 10 bambini provenienti da Haiti ed adottati da 8 coppie italiane” rappresentano “un atto di straordinaria generosità, che auspichiamo possa ripetersi più spesso, per consentire di dare un futuro più sereno a tanti bimbi che vivono in aeree di guerra o in contesti particolarmente difficili”.

Soddisfatti anche l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti e il presidente della Regione Veneto Luca Zaia che si sono interessati dalla prima ora della questione.