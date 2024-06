Ilaria Salis ha un “debituccio” da 90mila euro per una casa occupata. Gasparri: la sinistra non ne azzecca una

Ilaria Salis avrebbe un debito di 90mila euro per una casa popolare a Milano occupata dal novembre 2008 per il quale, nel febbraio 2022, le era arrivato un avviso di sfratto. Lo riportano in due distinte inchieste giornalistiche i quotidiani Libero e Il Giornale pubblicando anche la documentazione a supporto dei loro scoop.

L’insegnante e attivista rossa, agli arresti domiciliari in Ungheria con l’accusa di tentato omicidio per una serie di aggressioni a militanti avversari, aveva occupato una casa popolare nel quartiere Corvetto dell’Aler, che gestisce il patrimonio Erp di Regione Lombardia.

La casa si trova a via Borsi 14, a Milano, al secondo piano, ha una superficie di meno di 40 metri quadri e Ilaria Salis, come occupante, avrebbe accumulato un debito che si aggira intorno ai 90 mila euro.

La casa di Ilaria Salis, scoperta di Libero e Il Giornale

“Evidentemente la coppia Fratoianni-Bonelli ci tiene a proporre a ogni elezione candidati più che discutibili”, afferma in una nota il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri.

“In occasione delle politiche ha portato in Parlamento Soumahoro, i cui familiari sono adesso sotto indagine per vicende riguardanti l’immigrazione, mentre lo stesso Soumahoro appare tutt’altro che credibile per la gestione di raccolte fondi”.

“Dopo Soumahoro, ora la Salis, sotto processo in Ungheria a causa dell’appartenenza a gruppi di estremisti accusati di gravi colpe, sarebbe anche una campionessa della morosità italiana. Strana forma di solidarietà con i più deboli, che avrebbero loro diritto agli appartamenti che sono stati assegnati alla Salis in Italia e per i quali la stessa non avrebbe pagato l’affitto”.

Gasparri infierisce: Bonelli e Fratoianni non ne azzeccano una

“Il padre – dice ancora il vicepresidente dei senatori azzurri – impegnato a insultare il governo a scopi elettorali, ingrato per l’impegno dell’esecutivo a sostegno della figlia, dice di non sapere nulla di questa vicenda. Rinnoviamo il compatimento nei suoi confronti. Intento in una manovra elettorale, non guarda la realtà”.

“Per quanto riguarda la Salis – conclude Gasparri – non possiamo che rafforzare il giudizio critico nei suoi confronti. Per Bonelli e Fratoianni invece grande ammirazione, per la costanza con cui candidano le persone sbagliate e offrono alla pubblica opinione cattivi esempi. Quando si è dei grandi falliti si riescono a raggiungere in quel campo vette insperate di fallimenti”.