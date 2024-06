Il tedesco Die Welt: “Meloni e Weber i grandi vincitori. Solo il premier italiano è saldamente in sella”

“Tra capi di governo de i grandi Stati membri solo il premier italiano è saldamente in sella, suo peso nel Consiglio Europeo aumenterà”. C’è Giorgia Meloni in prima pagina sul quotidiano tedesco ‘Die Welt’ insieme al capogruppo del Partito Popolare Europeo (Ppe) Manfred Weber: ”Sono i grandi vincitori” delle elezioni europee. Titola così il quotidiano tedesco in un’analisi sul voto europeo, definendo Weber come ”l’uomo forte a Bruxelles”; tanto che avrebbe Ursula ”Von der Leyen al guinzaglio”. E affermando che ”tra i capi di governo dei grandi Stati membri solo il primo ministro italiano Meloni è saldamente in sella e assertivo nel suo Paese”. L’eco del successo di FdI tiene banco sulla stampa internazionale. La premier è la sola che può vantare la circostanza si rappresentare il governo più in salute d’Europa.

Die Welt: “Weber vuole aprire a una collaborazione con FdI”

E infatti il quotidiano tedesco glielo riconosce. “E’ lei una dei vincitori dopo le elezioni di Bruxelles. Il peso della Meloni nel Consiglio Europeo aumenterà e il suo partito potrà aumentare la sua influenza nel Parlamento Ue”. Nei prossimi cinque anni, spiega, “quanto più i principali partiti saranno in disaccordo tra loro, tanto maggiore sarà l’influenza dei partiti di destra nel Parlamento europeo. Per questo motivo Weber vuole aprire a una cooperazione parziale con i Fratelli d’Italia e l’Ods del primo ministro ceco Fiala, scrive il giornale.

Foti: “Centrodestra al 48%, risultato clamoroso. Tutti gli altri governi arretrano”

Un giudizio suffragato dai dati. E’ il capogruppo di FdI alla Camera Tommaso Foti a far rilevare come il centrodestra abbia ottenuto “un risultato clamoroso con quasi il 48%. Il governo di Giorgia Meloni è l’unico che si afferma in Europa mentre tutti gli altri arretrano. In Germania l’Spd ottiene il peggiore dei risultati della sua storia politica e crollano anche i Verdi; in Francia, Macron decide di sciogliere il parlamento. Mi pare che l’asse Franco-Tedesco crolli. In Italia, invece, c’è un blocco sociale che ha il suo perno in Fratelli d’Italia e ottiene una clamorosa conferma e uno straordinario successo con 2 milioni e 200mila preferenze ed oltre conseguite da Giorgia Meloni”. Così il capogrupp intervistato a Sky tg2.

Giordano: “Meloni apre la strada a nuove dinamiche nel Parlamento Europeo”

A sottolinare specificamente il ruolo della premier sullo scenario europeo e geopolitico è il deputato di Fratelli d’Italia Antonio Giordano, segretario generale di Ecr. “Straordinario risultato per Fratelli d’Italia, che cresce insieme a tutti i partner di governo e si conferma primo partito in Italia. Giorgia Meloni, con un impressionante numero di preferenze personali, rafforza la sua posizione come leader. E viene riconfermata stratega e protagonista di un importante movimento di innovazione sia in Italia che in Europa, anche aprendo la strada a nuove dinamiche nel Parlamento Europeo”.

“La crescita esponenziale del consenso popolare per Giorgia Meloni – aggiunge Antonio Giordano – evidenzia la risonanza del suo messaggio politico in un contesto di grandi cambiamenti socioeconomici e geopolitici. Questo traguardo segna un punto di svolta cruciale nella politica contemporanea, mettendo in evidenza ancor di più la centralità di Fratelli d’Italia nel panorama politico italiano ed europeo”