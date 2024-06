Germania al voto, ancora violenza dall’estrema sinistra: accoltellato un candidato di Afd a Mannheim

Cresce la tensione pre-elettorale in Germania: ancora un’aggressione con coltello a Mannheim, nel Sud-Ovest, la stessa città dove un settimana fa è stato accoltellato a morte un poliziotto tedesco durante un’adunata anti-Islam. A fare le spese dell’attacco dell’estrema sinistra è un candidato al consiglio comunale di AfD, Alternative für Deutschland. Heinrich Koch, 62 anni, è stato accoltellato ieri sera vicino alla piazza del mercato nella zona di Rheinau. Lo riferisce l’agenzia Dpa da fonti di sicurezza, secondo le quali l’aggressore è stato arrestato.

Germania, accoltellato una candidato di AfD

Stando alle prime ricostruzioni, Koch è stato attaccato da un totale di tre persone intente a strappare alcuni manifesti elettorali del suo partito. Sorpresi dal politico uno dei tre avrebbe avrebbe reagito ferendo l’esponente di AfD. Il candidato del partito di estrema destra ultranazionalista ha riportato diversi tagli ed è ancora in ospedale, ma non è in pericolo di vita. La Bild riporta che il portavoce dell’AfD Emil Sänze ha identificato il politico aggredito aggiungendo che sarebbe stato aggredito in totale da 3 persone, 2 delle quali ancora in fuga. Secondo la ricostruzione, l’aggressione è avvenuta intorno alle 22.45 di martedì nella piazza del mercato.

Arrestato l’aggressore, in fuga gli altri due

L’Adf che denuncia le violenze crescenti dei militanti di estrema sinistra, ha riferito che altre due persone coinvolte nell’aggressione sono riuscite a scappare. “Siamo scioccati e turbati”, ha commentato Markus Frohnmaier, presidente regionale del partito ultranazionalista di destra che ha denunciato che dietro l’attacco ci sono estremisti di sinistra.

“Siamo scioccati e turbati”

Pochi giorni fa AfD è stata ufficialmente estromessa dal Gruppo Identità e Democrazia (lo stesso della Lega e di Marine Le Pen all’Europarlamento) a causa delle dichiarazioni rilasciate a Repubblica da Maximilian Krah. Il capolista dell’AfD per le europee lo scorso 18 maggio aveva detto che non tutte le SS naziste dovrebbero venire considerate criminali di guerra.