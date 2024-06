Gasparri: “Il centrodestra da oggi ha più sindaci”. Crippa: “Da Nord a Sud belle notizie per la Lega”

“Auguri ad Adriana Poli Bortone che torna a guidare la città di Lecce, che ha amministrato così bene nel passato. Auguri alla nuova sindaca di Rovigo, Valeria Cittadin, e al nuovo sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro, sostenuti da Forza Italia e delle coalizioni di centrodestra, in un turno elettorale che presenta risultati diversi sui territori. Ma che vede le belle affermazioni di Masci a Pescara, Gambini a Urbino, Olivero a Biella, Fioravanti a Ascoli Piceno, Fabbri a Ferrara, Zattini a Forlì, Scheda a Vercelli. Ad essi si aggiungono decine e decine di sindaci di centrodestra o civici a noi vicini nei comuni grandi e piccoli. La nostra coalizione da oggi ha più sindaci negli ottomila comuni d’Italia”. Lo dichiara il responsabile Enti Locali di Forza Italia, Maurizio Gasparri, commentando i ballottaggi.

Gasparri: al doppio turno ha vinto chi ha preso meno voti al primo

“Si conferma altresì – prosegue Gasparri – la scarsa partecipazione nel turno di ballottaggio. Ragion per cui sarà opportuno dare seguito a ciò che Forza Italia propone da tempo e cioè di adottare il modello già scelto dalla regione Sicilia e dalla regione Fruili-Venezia Giulia di assegnare la vittoria, al primo turno, alla coalizione che raggiunge un consistente livello di consenso. Perché, in alcuni casi, può accadere che al ballottaggio vinca chi prende meno voti, al secondo turno, di quanti ne abbia presi l’avversario al primo turno”, conclude il responsabile Enti Locali di Forza Italia, commentando i ballottaggi. Quella contro il doppio turno è una battaglia che in queste ore sta conducendo anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

Salvini: ho già chiamato Poli Bortone, bene anche Foligno e Orvieto

Nel centrodestra viene espressa soddisfazione anche dal Carroccio. “La Lega amministra bene da sempre. Lo confermano gli ottimi risultati del Veneto, le conquiste in Piemonte come quella di Vercelli, e la vittoria di Lecce in Puglia. Questo assieme a tanti altri comuni da Nord a Sud, anche storicamente di sinistra, che cambiano colore. Non possiamo che andare avanti con ancora più forza, lavorando per il benessere dei territori”. Così il vicesegretario della Lega Andrea Crippa. Mentre il vicepremier e leader del Carroccio, Matteo Salvini commenta alcune affermazioni pesanti come quella di Adriana Poli Bortone: “Lecce passa dalla sinistra al centrodestra con una donna in gambissima, da subito sostenuta dalla Lega. L’ho già chiamata per i complimenti e per invitarla al Ministero”.

Salvini esprime anche “grande soddisfazione” per i risultati delle elezioni amministrative che hanno certificato le conferme dei sindaci di Foligno e Orvieto. Il tutto senza dimenticare lo storico successo di Gubbio, col primo sindaco di centrodestra della storia fortemente voluto dalla Lega: “Si tratta di amministratori capaci che ho sentito personalmente, li aspetto al Mit” sottolinea.