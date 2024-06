Francesco Palese confermato segretario di Unirai: tutti gli eletti nel direttivo. FdI: “Così si rafforza il pluralismo”

Il consiglio direttivo di Unirai, sindacato liberi giornalisti Rai, ha eletto all’unanimità Francesco Palese alla sua guida. Il nuovo consiglio direttivo è stato eletto mercoledì sera al termine delle operazioni con il voto online. Oggi si è riunito per la prima volta, riconfermando alla segreteria Palese, giornalista di 44 anni di Rainews.

Risultano eletti nel direttivo: Francesco Palese (191 preferenze), Stefano Fumagalli (127), Sergio De Nicola (105), Elisabetta Abbate (98), Sara Verta (96), Gian Vito Cafaro (95), Virginia Lozito (93), Elisabetta Novel (80), Antonella Gurrieri (77). Completa il direttivo il consigliere di diritto Carlo Parisi, segretario generale della Figec Cisal. Nel collegio dei revisori dei conti primo degli eletti con 170 voti l’esterno Pierluigi Roesler Franz, componente della Giunta Esecutiva Figec Cisal, seguito da Stefano Buttafuoco 99 e Fabrizio Rartiglia 83. Supplenti Valentina Noseda e Vincenzo Paolo. Infine, nel collegio dei garanti eletti Giorgio Demetrio con 127 voti e Claudia Marra con 89. Supplenti Patrizia Morgani ed Emanuela Ronzitti.

Egemonia rossa addio: il sindacato UniRai guarda ai giornalisti non di sinistra

”Congratulazioni a Francesco Palese, giornalista di Rainews 24 confermato oggi segretario di Unirai. Professionista valido e libero nello svolgimento del proprio lavoro, siamo convinti che Palese continuerà a guidare Unirai con la passione e l’efficacia dimostrate finora, nel supremo interesse del pluralismo del servizio pubblico. Pluralismo che proprio la nascita di Unirai ha contributo a rafforzare”. Lo dichiarano in una nota i componenti di Fratelli d’Italia nella commissione di Vigilanza Rai.

Fino alla nascita di UniRai i giornalisti di viale Mazzini erano rappresentati da un solo sindacato, orientato politicamente a sinistra, quello di Usigrai. Dei suoi otto segretari, molti sono entrati direttamente in politica con la sinistra. Come Giuseppe Giulietti, deputato per cinque legislature per il centrosinistra, come Giorgio Balzoni, poi candidato sindaco del centrosinistra a Ciampino o Roberto Natale, che è stato a lungo portavoce di Laura Boldrini.