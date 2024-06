Fonti di Palazzo Chigi: “Primi passi concreti sul Piano Mattei dall’agricoltura alle poste, all’e-commerce

Nell’ambito del Piano Mattei per la regione del Nord Africa, “e a nemmeno un mese dalla visita del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Libia”, si registrano “i primi seguiti operativi in diversi settori d’interesse comune”. Lo spiegano fonti di Palazzo Chigi. In particolare, la missione del Presidente del Consiglio “ha prodotto il lancio di un programma per lo sviluppo agricolo sostenibile su una superficie di oltre 5.000 ettari; grazie alle eccellenze di realtà aziendali e accademiche italiane”.

Il progetto pilota, sottolineano le stesse fonti, “è strutturato in modo tale da attivare in successione anche altri settori: quali quello dell’allevamento ovino/caprino e ittico. Creerà, anche con l’indotto, 1.500 posti di lavoro e sarà esecutivo già dal prossimo autunno”. “Un concreto avanzamento” si è registrato in queste ore “anche nelle interlocuzioni tra Poste italiana e la Libyan Post Telecommunications Information Technology Company (Lptic)”, viene inoltre spiegato.

Nel corso di un bilaterale a Roma sono stati creati i presupposti “per un ulteriore consolidamento del rapporto con un accordo ufficiale che punterà” su alcuni temi specifici:

“Sviluppare il settore dei servizi postali in Libia sfruttando il know-how di Poste italiane;

consentire alla Lptic di fungere di principale hub verso l’Africa e l’Europa;

sviluppare i settori dell’e-commerce e dei sistemi di pagamento elettronico in Libia;

un potenziamento delle capacità logistiche e delle spedizioni internazionali di Lptic”.