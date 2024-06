Europei di atletica, staffetta d’oro davanti a Mattarella (video). Meloni: “Che orgoglio!”

Il trionfo azzurro nella 4×100 maschile ai campionati europei di atletica leggera di Roma si è consumato davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, anche ieri all’Olimpico per assistere alle gare e salutare gli azzurri medagliati. Il quartetto italiano composto da Matteo Melluzzo, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta, Filippo Tortu ha chiuso la rassegna imponendosi con il tempo di 37″82 davanti all’Olanda (38″46) e alla Germania (38″52). Prima di abbracciare gli atleti in tribuna, il Presidente li aveva incontrati dietro alle quinte per complimentarsi anche con gli azzurri non nel programma di gara, mostrando tutto il suo sostegno: “Ha chiesto a Marcell Jacobs se ha recuperato dopo il successo – riporta la Fidal – ha fatto i complimenti a Sara Fantini e a Lorenzo Simonelli per le loro vittorie, ha detto che sta facendo un grande percorso a Filippo Tortu che gli ha regalato le scarpe con le quali ha corso. Poi ha chiesto se è stato difficile conquistare l’oro alla regina della marcia, Antonella Palmisano, che ha risposto ‘è stato facile!’”

Europei, la staffetta d’oro davanti a Mattarella sugella un medagliere super per l’Italia

L’Italia chiude la rassegna continentale nettamente in vetta al medagliere con 11 ori, 9 argenti e 4 bronzi. Il medagliere finale dei campionati europei di atletica leggera: 1) Italia 11 ori, 9 argenti, 4 bronzi; 2) Francia 4, 5, 7; 3) Gran Bretagna 4, 4, 5; 4) Norvegia 4, 2, 1; 5) Svizzera 4, 1, 4; 6) Paesi Bassi 3, 4, 5; 7) Belgio 3, 1, 2; 8) Spagna 2, 3, 3 9) Polonia 2, 2, 2; 10) Irlanda 2, 2, 0.

“Ancora una vittoria per l’Italia, questa volta nella staffetta 4×100. Orgoglio Tricolore”, ha scritto ieri su X la premier Giorgia Meloni, postando una foto dei quattro velocisti azzurri, medaglie d’oro agli Europei di atletica di Roma, avvolti da una bandiera italiana.

Il video della finale della 4×100