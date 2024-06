Europei 2024, non solo atletica: in scena la mostra “90 Face World” di Ferdy Colloca, il Guru artist

Non solo atletica leggera agli Europei 2024 che si concluderanno il 12 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. In scena anche arte contemporanea, dj set, danza e visual show. Il Fan Village degli europei di Atletica leggera, aperto a tutti gratuitamente dalle 9 a mezzanotte, ospita la mostra “90 Face World” del maestro Ferdinando Colloca (Mr Ferdy the Guru).

Agli Europei di Atletica la mostra di Ferdy Colloca

All’interno del Fan Village si terranno anche spettacoli di musica, danza e visual show, tra cui la Cerimonia di Apertura e le premiazioni degli atleti.

Il progetto “90 Face World del maestro Ferdinando Colloca è composto da 100 opere di cui più di 30 dedicate agli atleti più rappresentativi partecipanti ai giochi. Tra questi Tamberi, Jacobs, Ingerbrigsten, Palmisano, Iapichino, Furlani, Fabbri, Duplantis, Kebol.

In esposizione anche opere di Warhol e Haring

L’evento vedrà in esposizione, come testimonial storici del movimento artistico Pop mondiale, anche due opere fotografiche con firma in originale dei Maestri Andy Warhol e Keith Haring. In esposizione anche l’opera ufficiale (realizzata in multipli dipinti a mano in maniera differente in modo da essere opera unica) “Europei Roma 2024”, vero omaggio alla Capitale, che ospitò le Olimpiadi del 1960.

“The Guru”: artista poliedrico e vero atleta

Ferdinando Colloca, meglio conosciuto come Mr Ferdy “The Guru”, è un artista poliedrico e un vero atleta (tra le centinaia di gare e titoli vinti annoveriamo tra le più importanti una presenza in azzurro nazionale under 18 nel 1984. Primatista italiano 4×1 miglio allievi, campione italiano master sm45 3000 siepi. Campione del mondo di mezza maratona team Italia Sm45 Itlaia Budapest). Tramite immagini Pop l’artista cristallizza momenti sportivi come i visi dei campioni e non, rendendoli iconici.

Lo spazio è aperto tutti i giorni gratuitamente

Nella Temporary Art Gallery ci sarà un corner allestito dove, gratuitamente, con gli avventori potranno farsi dipingere il viso e/o il corpo l’arte della Body painting con i colori della propria nazione o volendo con con altri temi pop. Lo spazio sarà aperto tutti i giorni negli orari di apertura del villaggio con la presenza del maestro e dei suoi stretti collaboratori. Sarà creato uno speciale angolo selfie dove poter scattare fotografie per poi renderle virali sui social con un hashtag specifico.

Dj’s set a sopresa e visual show

Mr Ferdy the Guru & friends animeranno poi lo spazio espositivo con dei dj’s set a sorpresa seguendo il format di Mr Ferdy ossia “Piper Mood Salotto di Notte” attualmente in onda su Rai Play Sound Radio Techetè. Riflettori puntati su brani cult degli anni ’70-‘80-’90 e dove anche a livello visual (wall sul palco centrale e/o vari monitor decentrati) al set musicale verranno comparate immagini dei grandi campioni dell’atletica di quegli anni (esempio Mennea, Simeoni, Cova, Mei, Panetta, Dorio, Antibo, Tilli, Bordin, creando una suggestione unica per i visitatori.