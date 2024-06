Europee, libertà e pace nel segno di Einaudi sull’ultimo numero di “Intervento nella società”

Si apre con una grande foto in bianco e nero di Luigi Einaudi l’ultimo numero della rivista trimestrale “Intervento nella società” , diretta dal senatore Riccardo Pedrizzi, che esce su carta e on-line alla vigilia del cruciale voto per le Europee con approfondimenti sulle lezioni dei liberali e dei cattolici, dal punto di vista politico e spirituale, da calare nella società attuale alla ricerca di valori e di riferimenti. I valori di Einaudi, un “padre della Patria”, presidente della Repubblica negli anni del monopolio Dc, sono analizzati anche dal punto di vista economico, in relazione alla stabilità dei conti e al rigore dello statista, da un lungo ragionamento dell’ex ministro delle Finanze Giuseppe Vegas, che apre una sezione speciale della rivista tutta proiettata sull’analisi delle prospettive politiche dell’Italia anche in un’ottica elettorale europea.

La lezione dei liberali e del Papa su “Intervento nella società”

“Oggi, in una fase storica in cui sulla realtà prevale la sua rappresentazione, principalmente ad opera dei nuovi strumenti di comunicazione, in primis i social, vale forse la pena di ricordare che il destino collettivo non viene indirizzato dalle emozioni, ma dai fatti e dal ragionamento. E, sotto questo profilo, Luigi Einaudi non rappresenta certo un personaggio simpatetico per chi crede di comprendere la vita comune e l’arrendevolezza al quieto vivere, per far valere le ragioni del confronto dialettico e della rigorosa sfida attraverso post e like. In fondo, si tratta di un uomo schivo, forse anche antipatico, che non ha mai seguito l’onda dei sentimenti dell’opinione pubblica…”, scrive Vegas.

L’anti-populista, dunque, Luigi Einaudi, così come controcorrente ma illuminato è il messaggio lanciato da Papa Bergoglio in apertura delle Giornate sulla Natalità, svoltesi nei giorni scorsi a Roma. Riccardo Pedrizzi, in un editoriale dal titolo “Affari d’oro con armi e profilattici”, ricorda come le parole di Papa Francesco dimostrino “come il tema della centralità della vita non risparmi alcun aspetto del dibattito politico, in Italia e nel mondo intero: il collegamento tra la deriva ideologica pro-abortista e la superficialità con la quale vengono archiviate le proposte di piattaforme di pace sui fronti bellici, dimostra l’incapacità dell’opinione pubblica e della classe dirigente di muoversi nella direzione della tutela dell’essere umano, presupposto imprescindibile per la salvezza dell’umanità e le prospettive di benessere e di crescita economica e sociale”.

Ed ancora, in “Intervento”, spazio alla lettera dei vescovi alla classe politica italiana impegnata nella corsa elettorale, missiva firmata dai Monsignori Zuppi e Crociata. Il tema delle riforme in cantiere e il ruolo della Lega sono oggetto di una interessante analisi dell’ex presidente del Senato Domenico Fisichella. Da segnalare le analisi sul “declino della democrazia” di Salvatore Sfrecola, sulla “crisi della rappresentanza” di Tommaso Edoardo Frosini, sulle nostalgie da “partitocrazia” di Nazzareno Mollicone, ed ancora, gli articoli di Menetto Frecle, Marcello Pera, Renato Loiero, Enrico Zucconi, Giovanni Scanagatta, Michele Vietti, Nicola Procaccini, Salvatore De Meo, Luisa Santolini, Salvatore Bonadonna, Alfredo Mantica, Mauro Ronco, Gianni Pittella. Da segnalare anche un lungo approfondimento sulla tragedia della persecuzione degli armeni.