Francia, Goldman Sachs: un governo di destra? Nessuna preoccupazione, l’esempio italiano dà fiducia

Non solo in Italia. Il modello Meloni rassicura gli investitori anche fuori dai nostri confini, perché quando si pensa a un governo di destra “le persone si sentono confortate dal modo in cui il primo ministro italiano ha finora gestito la sua amministrazione”. A dirlo è stato il ceo di Goldman Sachs International Richard Gnodde, parlando delle imminenti elezioni in Francia e di un eventuale rischio instabilità per l’Europa che potrebbe arrivare da Parigi. A configurarlo, ha spiegato, non sarebbe la vittoria della destra, alla quale ormai i mercati guardano avendo in mente l’esempio virtuoso del governo italiano, ma l’esito incerto di un voto considerato apertissimo.

Goldman Sachs: “Abbiamo fiducia nell’economia italiana”

“Goldman Sachs ha fiducia nell’economia italiana e nelle sue imprese e apprezza la leadership governativa del premier Meloni se continuerà il processo di riforme utili al Paese. In Europa, i rischi di instabilità potrebbero arrivare dalla Francia”, ha detto il ceo di Goldman Sachs International, in un’intervista a Il Sole24Ore, chiarendo che anche i mercati considerano importante l’appuntamento con le urne del 30 giugno, “come si è visto dall’andamento di mercato di bond e azioni nei giorni scorsi”. “Ma per ora è davvero difficile prevedere il loro esito e le conseguenze sui mercati. Ritengo che l’ipotesi principale sia quella di un parlamento sospeso guidato da una maggioranza di destra. Alcuni sondaggi non escludono una vittoria della sinistra. Credo che solo a seguito del primo turno avremo indicazioni, ma poi molto potrebbe dipendere dal ‘trading’ che verrà effettuato a cavallo tra il primo e il secondo turno”, ha spiegato Gnodde, sottolineando che “è molto difficile prevedere quale sarà il risultato. È evidente che, nel caso non emerga una maggioranza, la Francia potrebbe essere esposta a un certo grado di perdurante instabilità”.

Un governo di destra in Francia? “Le persone sono confortate dal modello italiano”

“Naturalmente quello che sta accadendo in Francia ha un impatto su tutta l’Europa. Ma i riflettori non sono puntati sull’Italia”, ha aggiunto rispondendo a una domanda su eventuali conseguenze per l’Italia. “Gli investitori sono ancora positivi nei confronti del vostro Paese e apprezzano ciò che vedono dal punto di vista della crescita, ad esempio l’utilizzo di alcuni dei fondi europei post Covid”, ha sottolineato il ceo di Goldman Sachs International, chiarendo che “gli investitori sono tranquilli sulla leadership dell’economia italiana a livello governativo”. “La leadership che il primo ministro Meloni ha dimostrato e il modo in cui ha gestito la sua amministrazione sono molto importanti per gli investitori in questo momento. Quando si guarda alla situazione francese e alle prospettive di un governo di destra o di estrema destra – ha concluso – le persone si sentono confortate dal modo in cui il primo ministro italiano ha finora gestito la sua amministrazione”.