Europee, caos a Roma centro, seggi chiusi e fuori la fila di elettori insulta Gualtieri: vogliamo votare

Aprono le urne in Italia per le elezioni europee e le amministrative. Seggi aperti dalle ore 15 alle ore 23 di oggi e dalle ore 7 alle ore 23 di domani, per l’elezione dei 76 membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, del consiglio e del presidente della giunta regionale in Piemonte e per il turno annuale di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario e in quelle a statuto speciale in Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia.

Europee, caos ai seggi di Roma centro

Sono interessati al voto per le elezioni europee, in base agli ultimi dati pubblicati dal Viminale, oltre 51 milioni di cittadini, ovvero il totale degli iscritti alle liste elettorali. Le elezioni amministrative riguardano invece 3.698 comuni in totale, di cui 3.520 delle regioni a statuto ordinario, 114 del Friuli Venezia Giulia, 27 della Sardegna e 37 della Sicilia.

La gente si accalca fuori e non può entrare

Sono 29 i capoluoghi di provincia al voto e sei i capoluoghi di regione: Bari, Cagliari, Firenze, Perugia, Campobasso e Potenza. E intanto, proprio nella capitale al voto per le Europee, si registrano i primi, caotici problemi: a Roma centro due seggi via della Palombella risultano chiusi mezz’ora dopo l’orario di apertura per problemi organizzativi. Sono le sezioni numero 1702 e 1703 che non riescono ad aprire e a garantire il voto.

Europee, caos ai seggi di Roma centro: gli elettori se la prendono con il sindaco

E non si sa quando apriranno, con sommo disappunto degli elettori accalcati al caldo fuori del portone della scuola, che se la prendono con il sindaco. E tra i tanti, uno degli elettori infuriati con Gualtieri, sbotta: «Che ci potevamo aspettare da un sindaco che pensa a fare i TikTok come un adolescente»…

Elezioni, disagi anche in altre città

Nel frattempo, però, la cronaca elettorale registra disagi anche nelle altre città, da Bari a Palermo, passando per Napoli e Milano. In queste ultime due, almeno, i problemi sarebbero in via di risoluzione. Le criticità sarebbero dovute al fatto che i componenti dei seggi non si presentano e non ne danno preavviso.