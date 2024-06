Donna sbranata a Parigi da un branco di lupi: faceva jogging in un’area protetta

Incredibile episodio a dieci minuti dal centro di Parigi. Una donna è stata attaccata da lupi durante il jogging in un parco nell’area limitrofa alla capitale francese. La 36enne, ricoverata in terapia intensiva, è stata aggredita nel parco di Thoiry, in un’area che ospita circa 800 animali e che può essere attraversata solo in auto. La donna, che avrebbe invaso il territorio riservato agli animali, è stata attaccata da 3 esemplari di lupo artico che l’hanno azzannata al collo, alla schiena e ad una gamba. Il parco di Thoiry è a circa 40 km da Parigi. La struttura offre alloggi non lontani dalle aree in cui si muovono liberamente orsi e lupi: a separare le zone, recinzioni elettrificate, secondo le news diffuse da France Info. “Non sappiamo se l’ospite abbia commesso un errore o se ci sia stato un problema con la segnaletica“, le parole di un anonimo agente a Le Parisien.

Ferita al collo, al polpaccio e alla schiena a Parigi dai lupi Secondo la stessa fonte, sarebbe “entrata in un recinto di lupi, attraversando due sistemi di sicurezza, un fossato e un dispositivo elettrico, progettato per impedire la fuga degli animali”. Ferita “al collo, al polpaccio e alla schiena”, è stata portata in ospedale con una prognosi che parla di pericolo di vita, ha aggiunto la fonte. È stata aperta un’indagine. Lo zoo di Thoiry è stato fondato nel 1968 dal conte di La Panouse, che ha venduto l’attività a un gruppo di investitori nel 2018.